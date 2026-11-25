Экономика Казахстана демонстрирует положительную динамику по основным направлениям. По предварительным данным Министерства национальной экономики, за январь–сентябрь 2026 года валовой внутренний продукт страны вырос на 4,2%. Увеличились объёмы промышленного производства, строительства, сельского хозяйства и инвестиций. Параллельно реализуются крупные промышленные проекты, расширяются экспортные возможности и создаются новые рабочие места.

Экономический рост и инвестиционная активность

За девять месяцев 2026 года производство товаров увеличилось на 4,4%, услуг – на 4,1%. Наиболее заметный рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности – 8,6%, строительстве – 11,5% и сельском хозяйстве – 5,8%.

Годовая инфляция в сентябре снизилась до 9,3% против 12,3% по итогам 2025 года. Темпы роста цен на продовольственные товары замедлились с 13,5% до 8,5%.

Положительная динамика наблюдается и во внешней торговле. За январь-август экспорт увеличился на 19,5%, достигнув 60,4 млрд долларов. Положительное сальдо торгового баланса выросло на 82,2% и составило 17,8 млрд долларов. Международные резервы страны на 1 октября достигли 133,1 млрд долларов.

Объём инвестиций в основной капитал за девять месяцев составил 16,1 трлн тенге, увеличившись на 7%. В обрабатывающей промышленности рост инвестиций достиг 40,1%, энергоснабжении – 36,9%, строительстве – 32%, сфере информации и связи 29,2%. Увеличение инвестиционной активности обеспечено в 18 регионах страны.

За этот период подписано 67 соглашений с крупными инвесторами на общую сумму 18,7 трлн тенге. На Национальной цифровой инвестиционной платформе сопровождаются 2 145 проектов стоимостью 123,73 трлн тенге. Их реализация предусматривает создание 364,1 тысячи рабочих мест.

Для крупных инвесторов в рамках механизма «Зелёный коридор» срок оказания государственных услуг сокращён на 30%.

Дополнительные инструменты поддержки бизнеса также демонстрируют активность. По состоянию на 1 октября Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса поддержал 2 080 проектов на 429,5 млрд тенге. Фонд для крупных инвестиционных проектов обеспечил поддержку 13 проектов на 620 млрд тенге. По программе «Өрлеу» профинансировано 413 проектов на 125 млрд тенге.

Обрабатывающая промышленность набирает обороты

По данным Министерства промышленности и строительства, за девять месяцев 2026 года обрабатывающая промышленность выросла на 8,6%.

В отдельных отраслях динамика оказалась ещё выше: производство в химической промышленности увеличилось на 23,4%, машиностроении – на 22,8%, резиновых и пластмассовых изделий – на 18,1%, лёгкой промышленности – на 62,4%, строительных материалов – на 5,9%.

За январь–ноябрь 2026 года введено 130 промышленных проектов с инвестициями на сумму 0,9 трлн тенге. При выходе предприятий на проектную мощность будет создано 10,8 тысячи рабочих мест. Всего на текущий год запланирована реализация 200 проектов стоимостью 1,7 трлн тенге с созданием 17,3 тысячи рабочих мест.

С 2023 года в стране реализовано 647 промышленных проектов с общим объёмом инвестиций 4,4 трлн тенге. Создано 57,1 тысячи рабочих мест. На новых предприятиях произведено продукции на 5,6 трлн тенге, из которых 1,6 трлн тенге приходится на экспорт.

В Казахстане также осваиваются новые виды промышленной продукции. Налажен выпуск промышленных аккумуляторов, автомобильных мультимедийных систем, пружинной продукции, опорных балок локомотивов и балок ведущих мостов. Кроме того, освоено производство мембран обратного осмоса, ламината и сульфата натрия.

Отдельное направление – развитие отечественного автомобилестроения. В 2025 году введены в эксплуатацию завод KIA Qazaqstan в Костанайской области и Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы, выпускающий автомобили Chery, Haval и Changan.

За десять месяцев 2026 года в стране произведено 163,8 тысячи автотранспортных средств. В том числе выпуск легковых автомобилей составил 155,1 тысячи единиц, увеличившись на 28%. Производство грузовиков и спецтехники достигло 6 499 единиц, автобусов – 2 165 единиц.

Крупные инвестиционные проекты и новые производства

В регионах продолжается реализация крупных промышленных инициатив.

В Мангистауской области продвигается проект строительства аммиачно-карбамидного комплекса. В июне 2026 года подписан EPC-контракт с китайскими компаниями CNCEIC и China Wuhuan Engineering. Для реализации проекта через Qazaqstan Investment Corporation привлечено 50 млрд тенге путём выкупа облигаций ТОО «KazAzot PRIME».

В Западно-Казахстанской области реализуется проект строительства комплекса по выпуску калийных солей на базе месторождения «Сатимола». Его общая стоимость составляет 1 152 млрд тенге, или около 2,4 млрд долларов. Ввод очередей предприятия запланирован поэтапно с 2028 по 2034 год.

В Павлодарской области строится завод по производству ферросплавов ТОО «Mineral Product International». Проект предусматривает два этапа реализации: первый рассчитан на 2023-2027 годы, второй – на 2027–2028 годы.

В Атырауской области продолжается строительство интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. Параллельно реализуется проект газосепарационного комплекса, который обеспечит будущее производство необходимым сырьём.

Развивается и геологическая отрасль. В 2026 году на государственный учёт впервые поставлены восемь месторождений твёрдых полезных ископаемых.

К 1 июля завершена полная оцифровка первичной геологической информации. Обработано более 4,8 млн единиц данных, включая бумажные документы, графические приложения, магнитные ленты и картриджи. До конца года площадь территории Казахстана с геолого-геофизической изученностью планируется довести до 2,2 млн квадратных километров.

Торговля и экспорт: расширение внешних рынков

За январь–сентябрь 2026 года объём торговли в Казахстане увеличился на 6,2% и достиг 61,1 трлн тенге. Рост обеспечен во всех 20 регионах страны. Оптовая торговля составила 40,7 трлн тенге, розничная – 20 трлн тенге.

Продолжает развиваться электронная коммерция. За девять месяцев её объём вырос на 15,1%, составив около 2,5 трлн тенге. Более 85% товаров в электронной торговле реализуется через маркетплейсы.

За десять месяцев объём поддержки отечественных экспортёров по линии Экспортно-кредитного агентства достиг 669,56 млрд тенге, превысив показатель всего 2025 года.

Расширяется и договорно-правовая база международной торговли. В 2026 году вступили в силу соглашения об экономическом партнёрстве между ЕАЭС и ОАЭ, а также временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией. Документы предусматривают снижение или отмену импортных пошлин на значительную часть товаров.

Кроме того, около 96% казахстанского экспорта в США охвачено исключениями из дополнительных импортных пошлин. В перечень входят уран, нефть, серебро, ферросплавы, титан, тантал и другие товары.

В августе 2026 года подписано соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС, предусматривающее единые правила трансграничной торговли, защиту прав потребителей и развитие электронного документооборота.

Цифровизация и прозрачность государственных финансов

Важным направлением экономических реформ остаётся совершенствование налогового, таможенного и бюджетного администрирования.

По данным Министерства финансов, за 2019–2025 годы доходы государственного бюджета увеличились с 9,7 трлн до 24,6 трлн тенге. Доля государственных услуг, оказываемых в электронном формате в сфере налогового и таможенного администрирования, достигла 99,8%.

Автоматически выпускается 90% экспортных таможенных деклараций. Доля ненаблюдаемой экономики за этот период снизилась с 23,69% до 15,69% ВВП.

Казахстан также продолжает работу по повышению прозрачности государственных закупок. По данным Global Data Barometer, система госзакупок страны заняла третье место в мировом рейтинге прозрачности. Доля закупок из одного источника снизилась с 34% до 24%.

Сохраняется инвестиционный уровень суверенных кредитных рейтингов Казахстана: S&P и Fitch Ratings – BBB, Moody’s – Baa1. По всем трём рейтингам установлен стабильный прогноз.

Международное инвестиционное сотрудничество

За десять месяцев 2026 года в рамках взаимных визитов глав государств и международных мероприятий подписано 355 коммерческих документов на общую сумму около 59,7 млрд долларов.

С начала года заключено 177 инвестиционных контрактов на сумму 1,7 млрд тенге с созданием порядка 17 тысяч рабочих мест. Кроме того, введено в эксплуатацию 33 инвестиционных проекта с иностранным участием общей стоимостью 2,2 млрд долларов. Создано более 5,7 тысячи рабочих мест.

Одним из ключевых международных событий стало 38-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов, прошедшее 2 июля в Астане под председательством Главы государства. Основное внимание было уделено развитию искусственного интеллекта, цифрового суверенитета и национальных технологических экосистем.

Ещё одной крупной площадкой стал Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям KGIR-2026, состоявшийся 22 октября в Шымкенте под председательством Премьер-министра. Его главной темой стало формирование нового инвестиционного цикла страны.

Новые производства в регионах

Промышленное развитие сопровождается запуском конкретных предприятий в регионах.

В Астане в Индустриальном парке №1 введены три новых производства: завод пластиковых медицинских изделий Heart Center Foundations, предприятие Nomad Tech Engineering по выпуску теплоагрегатов и завод TAZAU по производству блочно-модульных очистных сооружений.

В Актюбинской области продолжается строительство цементного завода QazCem Industries стоимостью 176,9 млн долларов. Его проектная мощность составит 1,3 млн тонн цемента в год. Также в Актобе планируется строительство завода стеклотары с инвестициями около 150 млн долларов и мощностью 256 млн единиц продукции ежегодно.

В Алматинской области в селе Боралдай открыто предприятие Carlsberg Kazakhstan по производству безалкогольных напитков. Объём инвестиций составил 344 млн долларов, а производственная мощность достигает 1 млрд литров в год.

В Жамбылской области запущен завод по производству серной кислоты мощностью 800 тысяч тонн в год. Кроме того, в регионе реализуется проект завода по производству аминокислот с инвестициями порядка 1,5 млрд долларов и планами по созданию около 1 500 рабочих мест.

В Карагандинской области открыт завод по производству каменной ваты стоимостью 67 млрд тенге, а также предприятие Silumin of Qazaqstan по выпуску алюминиевых и биметаллических радиаторов. В Костанае запущен новый производственный комплекс компании «Баян Сулу» мощностью 16 тысяч тонн кондитерских изделий ежегодно.

В Туркестанской области действуют 21 индустриальная зона, куда привлечено 66 млрд тенге инвестиций. Дополнительно строятся 29 промышленных парков для размещения предприятий малого и среднего бизнеса.

Положительная динамика отмечается и в других регионах. В Павлодарской области за девять месяцев промышленное производство выросло на 8%, обрабатывающая промышленность – на 11,5%, строительство – на 18,8%. В Северо-Казахстанской области рост ВРП по итогам первого полугодия составил 11,4%.

Экономические реформы и дальнейшие перспективы

Продолжается реализация Указа Президента от 8 мая 2024 года №542 «О мерах по либерализации экономики». Предусмотрено 36 мероприятий по пяти направлениям, 21 из них уже исполнено.

По состоянию на ноябрь 2026 года оптимизировано 47 объектов, в том числе посредством передачи в доверительное управление, ликвидации, реорганизации и исключения отдельных видов деятельности.

В целом экономические показатели и реализуемые инвестиционные проекты свидетельствуют о расширении производственной базы Казахстана, развитии обрабатывающей промышленности, росте экспорта и повышении инвестиционной активности. Приоритетными задачами остаются диверсификация экономики, развитие несырьевых отраслей, привлечение частного капитала и создание устойчивых рабочих мест.