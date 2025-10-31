Казахстан продолжает укреплять свои позиции как ведущий экономический центр Центральной Азии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Согласно октябрьскому отчёту Международного валютного фонда за 2025 год, ВВП страны на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) вплотную приблизился к российскому показателю, значительно опережая соседние государства региона.

Мировая экономика, по прогнозам МВФ, сохранит устойчивую иерархию лидеров, однако её структура будет различаться в зависимости от метода расчёта — по рыночным ценам или по ППС. Первый отражает стоимость всей экономики в долларах США, второй — реальную покупательную способность внутри страны. Для развивающихся государств этот показатель особенно важен: чем ниже внутренние цены, тем выше значение ВВП по ППС, так как за ту же сумму можно купить больше товаров и услуг.

США останутся крупнейшей экономикой мира с ВВП в 30,6 трлн долларов. За ними следуют Китай и Германия. Однако если учитывать ППС, картина меняется: Китай выходит на первое место с 41 трлн международных долларов, опережая США на треть, а Индия закрепляется на третьей позиции. Россия сохраняет место в первой десятке с объёмом 7,1 трлн международных долларов, наряду с Японией, Германией, Индонезией, Бразилией, Францией и Великобританией. Таким образом, половину глобального топ-10 теперь формируют страны с формирующимися рынками, что подтверждает смещение центра мировой экономической активности в сторону Азии и Глобального Юга.

На региональном уровне Казахстан демонстрирует впечатляющие результаты. В 2025 году республика займёт 50-е место в мире по номинальному ВВП (около 300 млрд долларов США) и 37-е — по ППС (912,6 млрд международных долларов). Разница объясняется тем, что уровень цен в Казахстане значительно ниже, чем в развитых странах, поэтому по ППС экономика страны выглядит втрое крупнее.

Среди соседей Казахстан сохраняет безусловное лидерство. Узбекистан, занявший 62-е место по номиналу и 55-е по ППС, почти вдвое уступает казахстанским показателям. Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан остаются на периферии мирового рейтинга. Таким образом, на долю Казахстана приходится более половины совокупного ВВП Центральной Азии — как по номиналу, так и по паритету покупательной способности.

Если рассматривать доходы на душу населения, Казахстан также уверенно опережает регион. В 2025 году номинальный ВВП на душу населения составит около 14,7 тыс. долларов США, что сопоставимо со среднемировым уровнем и почти вчетверо выше, чем у соседей. Для сравнения: в России этот показатель достигнет 17,4 тыс. долларов, в Туркменистане — 10,8 тыс., в Узбекистане — 3,6 тыс., в Кыргызстане — 2,8 тыс., а в Таджикистане — 1,6 тыс. долларов.

По ВВП на душу населения с учётом ППС Казахстан также приближается к России. Прогноз МВФ оценивает показатель в 44,8 тыс. международных долларов против 49 тыс. у России. Для других стран Центральной Азии эти значения значительно ниже: в Туркменистане — 22,9 тыс., в Узбекистане — 12,6 тыс., в Кыргызстане — 8,9 тыс., а в Таджикистане — всего 6,1 тыс. международных долларов.

Глобально же мировая экономика, по прогнозам, вырастет в 2025 году на 3,2%. Развитые страны постепенно замедляют рост, в то время как азиатские экономики продолжают демонстрировать устойчивое восстановление. Китай прибавит 4,8%, Индия — 6,5%, а Казахстан — 5,9%, после чего темпы стабилизируются на уровне 3,4% к концу десятилетия.

Внутрирегиональные различия в темпах роста сохраняются: Кыргызстан покажет наибольшую динамику — 8%, за ним следуют Таджикистан (7,5%) и Узбекистан (6,8%). В то же время Россия столкнётся с заметным замедлением экономики — с 4,3% в 2024 году до 0,6% в 2025-м — на фоне санкций и снижения инвестиционной активности.

Европейские экономики, напротив, переживают период стагнации. Германия, мотор ЕС, второй год подряд балансирует на грани рецессии, а общий рост в еврозоне не превысит 1,4%. Потеря дешёвых энергоресурсов и зависимость от внешних поставок продолжают подтачивать промышленный потенциал Европы, в то время как Азия укрепляет лидерство.

На этом фоне Казахстан остаётся островком стабильности и роста в Центральной Азии. Сбалансированная макроэкономическая политика, умеренные цены и сильный внутренний спрос позволяют стране сохранять высокий потенциал развития. Экономика республики постепенно приближается к уровню России по ВВП на душу населения и уверенно удерживает статус экономического лидера региона.