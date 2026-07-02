Экономика Казахстана становится менее зависимой от сырья – исследование

Экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост и постепенно становится более диверсифицированной. Такой вывод содержится в исследовании World Impact Media Organization, посвященном экономическому развитию страны, передает BAQ.KZ.

Авторы отмечают, что Казахстан сохраняет положительную динамику на фоне непростой ситуации в мировой экономике, где усиливается конкуренция за инвестиции, сохраняется инфляционное давление и замедляются темпы роста.

Рост экономики сохраняется

Согласно исследованию, по итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%, а за первые пять месяцев 2026 года – еще на 3,7%.

"Эти показатели свидетельствуют о заметных изменениях. Казахстан все больше развивается за счет инвестиций, промышленности и современных услуг, а не только благодаря сырьевому сектору. Особенно важно, что это происходит на фоне замедления мировой экономики", – говорится в исследовании.

По мнению авторов, экономический рост становится более устойчивым благодаря развитию сразу нескольких отраслей. Наиболее высокие темпы демонстрируют строительство, обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, торговля, сельское хозяйство и телекоммуникации.

Инвестиции продолжают расти

В исследовании подчеркивается, что одним из ключевых факторов роста остается инвестиционная активность.

По итогам прошлого года объем прямых иностранных инвестиций достиг 20,5 млрд долларов, что на 14,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, по данным Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP), Казахстан привлек 19 млрд долларов инвестиций в новые проекты (greenfield), обеспечив почти 89% всех подобных инвестиций в Центральной Азии.

За первые пять месяцев 2026 года инвестиции в основной капитал выросли на 7%, а объем частных инвестиций увеличился на 17,4%.

Реформы делают инвестиционный климат привлекательнее

Авторы исследования считают, что росту инвестиций способствуют проводимые в стране реформы. Среди них названы обновленная Концепция инвестиционной политики до 2030 года, работа Инвестиционного штаба, запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы, а также специальные инвестиционные соглашения, гарантирующие стабильность законодательства для крупных проектов сроком до 25 лет.

Кроме того, в Казахстане действуют специальные экономические и индустриальные зоны, а Международный финансовый центр "Астана" продолжает работать по нормам английского права, предлагая инвесторам независимые механизмы разрешения споров и современные финансовые инструменты.

Экономика смещается в сторону производства

В исследовании отмечается, что государственная политика все больше ориентируется на развитие производства с высокой добавленной стоимостью.

Инвестиции в обрабатывающую промышленность в 2025 году увеличились более чем на 47%. Продолжается рост и в агропромышленном комплексе: за первые пять месяцев текущего года производство сельхозпродукции выросло на 3,6%, инвестиции в отрасль увеличились на 36,4%, а вложения в производство продуктов питания выросли в 2,7 раза.

Авторы также обращают внимание на развитие энергетической отрасли. В стране продолжается строительство новых объектов возобновляемой энергетики, а также модернизация действующих электростанций.

Казахстан расширяет сотрудничество с инвесторами

Исследователи отмечают, что Казахстан последовательно расширяет международное сотрудничество в инвестиционной сфере. В последние годы страна заключила соглашения о взаимной защите инвестиций с рядом государств, включая Сингапур, Катар, Китай и Саудовскую Аравию.

По мнению авторов исследования, эти меры способствуют укреплению доверия иностранных инвесторов и формированию более предсказуемой деловой среды.

В целом в World Impact Media Organization считают, что Казахстан постепенно переходит к модели экономического роста, основанной не только на добыче сырья, но и на инвестициях, промышленности, логистике, сельском хозяйстве и современных услугах. По оценке исследователей, проводимые институциональные реформы создают основу для дальнейшего устойчивого развития экономики страны.