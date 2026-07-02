Экономика Казахстана становится менее зависимой от сырья – исследование
По оценке World Impact Media Organization, экономика страны становится менее зависимой от сырьевого сектора благодаря инвестициям и развитию промышленности.
Сегодня 2026, 10:10
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