Экономика Казахстана в 2025 году показала уверенный рост. По оперативным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт увеличился на 6,5% по сравнению с 2024 годом, передает BAQ.kz.

В денежном выражении объем ВВП достиг 159,6 трлн тенге. Для сравнения: в 2023 году — 119,4 трлн тенге, в 2024 году — 136,7 трлн тенге. Таким образом, за два года экономика выросла более чем на 40 трлн тенге.

Основу экономики Казахстана по-прежнему составляет сектор услуг. Его доля в структуре ВВП достигла 57,7%. Также значительную часть занимают: промышленность — 26,3%, строительство — 6,1%, сельское хозяйство — 3,7%, налоги на продукты — 6,2%. Это означает, что Казахстан постепенно становится экономикой с доминированием услуг.

Какие отрасли выросли быстрее всего

Самый высокий рост показали: транспорт и складирование — +20,4%, строительство — +15,9%, торговля и ремонт автомобилей — +8,9%, обрабатывающая промышленность — +6,4%, сельское хозяйство — +5,9%. Особенно заметен строительный бум и активное развитие логистики.

Дефлятор ВВП (показатель общего роста цен в экономике) составил 109,7%, что говорит о влиянии инфляции на общий рост показателей. При этом реальный рост экономики (без учета инфляции) составил именно 6,5%, что считается высоким результатом.

Что это значит для населения

Рост ВВП обычно приводит к: увеличению рабочих мест, росту зарплат, развитию бизнеса, увеличению инвестиций. Показательно, что быстрее всего растут строительство, торговля и транспорт — это отрасли, которые напрямую создают рабочие места.