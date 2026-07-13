Экономика Казахстана выросла на 4,1% по итогам первого полугодия
Обрабатывающая промышленность, строительство, торговля и транспорт обеспечили свыше 80% прироста экономики страны.
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По итогам первого полугодия 2026 года реальный валовой внутренний продукт Казахстана вырос на 4,1%, что на 0,4 процентного пункта выше показателя января-мая. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает корреспондент BAQ.KZ.
Основным драйвером экономического роста остается несырьевой сектор. По оценке Министерства национальной экономики, его рост превысил 5%. При этом, несмотря на снижение добычи нефти на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реальный сектор экономики вырос на 5,1%, а сфера услуг – на 3,5%.
Более 80% роста обеспечили несырьевые отрасли
В ведомстве отметили, что экономика продолжает расти за счет несырьевых отраслей. Более 80% прироста ВВП обеспечили обрабатывающая промышленность, строительство, торговля и транспорт, которые сохраняют наиболее высокие темпы развития.
Строительство сохраняет лидерство
Наиболее высокие темпы роста по-прежнему демонстрирует строительная отрасль. За январь-июнь объем выполненных строительных работ увеличился на 15,2%.
За шесть месяцев в стране введено в эксплуатацию 8,5 млн квадратных метров жилья, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обрабатывающая промышленность опередила добывающий сектор
Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 9,8%. По итогам полугодия объем произведенной продукции достиг 16,2 трлн тенге, превысив показатель горнодобывающей отрасли, который составил около 15,9 трлн тенге.
Несмотря на замедление роста в металлургии, значительный вклад в развитие отрасли внесли другие производства. Выпуск:
- готовых металлических изделий увеличился на 39,9%;
- фармацевтической продукции – на 43,6%;
- автомобилей – на 31,6%;
- химической продукции – на 20,7%;
- резиновых и пластмассовых изделий – на 21,8%;
- строительных материалов – на 14,1%;
- продуктов питания – на 14,7%.
Рост отмечен в торговле, сельском хозяйстве и транспорте
Положительная динамика сохраняется и в других секторах экономики. Объем торговли вырос на 5,7%, сельского хозяйства – на 4,4%, услуг связи – на 4,3%.
Транспортно-логистическая отрасль показала рост на 7,1%. Этому способствовали увеличение объема вспомогательных транспортных услуг на 14%, железнодорожных грузоперевозок – на 4,9%, а автомобильных – на 11,4%.
Инвестиции продолжают расти
Инвестиции в основной капитал увеличились на 9,6%. Наиболее высокий рост зафиксирован в сферах:
- информации и связи – в 2,3 раза;
- электроснабжения – на 61,4%;
- обрабатывающей промышленности – на 33,3%;
- сельского хозяйства – на 24,6%;
- транспорта – на 11,6%.
В Министерстве национальной экономики отметили, что устойчивое развитие несырьевых отраслей и сохраняющаяся высокая инвестиционная активность продолжают формировать прочную основу для дальнейшего роста экономики Казахстана.
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