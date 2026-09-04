Экономика Казахстана выросла на 4,1% – Сулейменов

4 Сентября 2026, 12:54
АВТОР
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Акорда 4 Сентября 2026, 12:54
4 Сентября 2026, 12:54
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Фото: Акорда

По итогам января-июля рост ВВП Казахстана составил 4,1%. Основную положительную динамику обеспечивает ненефтяной сектор экономики, сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Без учета горнодобывающего сектора рост экономики оценивается на уровне 5,4%.

«Высокий темп роста наблюдается в строительстве, обрабатывающей промышленности, транспорте и складировании. Неплохую динамику демонстрируют сектора торговли, сельского хозяйства и связи. Внутренний спрос остается на устойчивом уровне», – сказал глава Нацбанка.

В январе-июле объем розничной торговли увеличился на 4,1% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потребительское кредитование, по оценке регулятора, сохраняет сбалансированную динамику. В июле его годовой рост составил 11,3%, в том числе по беззалоговым потребительским займам – 8,2%.

Одновременно растет инвестиционная активность. Инвестиции в основной капитал за семь месяцев увеличились на 7,7% год к году.

«Без учета инвестиций из государственного бюджета рост составил 19,1%, в том числе в несырьевом секторе экономики – 25% год к году. Основной вклад в рост инвестиций обеспечивает обрабатывающая промышленность, электро- и газоснабжение, услуги по проживанию и питанию, а также сектор информации и связи», – сообщил Сулейменов.

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