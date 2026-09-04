Экономика Казахстана выросла на 4,1% – Сулейменов

По итогам января-июля рост ВВП Казахстана составил 4,1%. Основную положительную динамику обеспечивает ненефтяной сектор экономики, сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Без учета горнодобывающего сектора рост экономики оценивается на уровне 5,4%.

«Высокий темп роста наблюдается в строительстве, обрабатывающей промышленности, транспорте и складировании. Неплохую динамику демонстрируют сектора торговли, сельского хозяйства и связи. Внутренний спрос остается на устойчивом уровне», – сказал глава Нацбанка.

В январе-июле объем розничной торговли увеличился на 4,1% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потребительское кредитование, по оценке регулятора, сохраняет сбалансированную динамику. В июле его годовой рост составил 11,3%, в том числе по беззалоговым потребительским займам – 8,2%.

Одновременно растет инвестиционная активность. Инвестиции в основной капитал за семь месяцев увеличились на 7,7% год к году.