Экономика Казахстана выросла на 4,2% за девять месяцев

По итогам января–сентября 2026 года рост экономики Казахстана составил 4,2%. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

По его словам, основную поддержку экономике обеспечил несырьевой сектор, который, по оценкам, вырос на 5,4%. Наиболее высокие темпы роста показали строительство, обрабатывающая промышленность, транспортные услуги и торговля. Совокупный вклад этих отраслей в рост ВВП составил более 75%.

При этом Жумангарин назвал несколько факторов, сдерживающих развитие экономики. Один из них - сокращение добычи нефти и отрицательный вклад нефтяного сектора в рост ВВП. За девять месяцев добыча нефти снизилась на 8,3%, до 69,4 млн тонн.

Кроме того, укрепление теңге оказывает сдерживающее влияние на доходы экспортоориентированных отраслей и бюджета.

Еще одним фактором стало замедление роста потребительского кредитования, которое сдерживает потребительский спрос. Годовой рост объема потребительских кредитов снизился с 26,4% в августе 2025 года до 10,4% в августе 2026 года.

Несмотря на эти факторы, экономика Казахстана продолжает демонстрировать положительную динамику, отметил министр.