Экономика Казахстана демонстрирует уверенный рост, достигнув 6,3% по итогам девяти месяцев 2025 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Эти показатели стали результатом реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на поддержку бизнеса, привлечение инвестиций и повышение конкурентоспособности страны. Основными драйверами роста стали сферы транспорта, строительства, торговли и промышленности, что говорит о диверсификации и сбалансированном развитии экономики.

Рост инвестиций в основной капитал за этот период составил 13,5%, при этом в обрабатывающую промышленность они увеличились почти на треть. Это стало возможным благодаря активизации деловой активности, расширению кредитования бизнеса и реализации государственных программ, включая "Тариф в обмен на инвестиции" и "Келешек мектептері". Количество действующих предприятий малого и среднего бизнеса превысило 2,17 миллиона, а их доля в экономике достигла 38,6%.

Заметно улучшился бизнес-климат: количество проверок предпринимателей сократилось более чем на 70% по сравнению с 2019 годом, отменены тысячи избыточных требований, а принцип "1 in 2 out" не позволяет увеличивать регуляторную нагрузку. Для удобства предпринимателей запущено мобильное приложение "eGov Business", где доступны десятки государственных услуг в цифровом формате.

Государственная поддержка бизнеса остается приоритетом. Только в 2024 году льготное финансирование получили около 26 тысяч проектов на сумму 1,3 трлн тенге, а в 2025 году запущены новые механизмы кредитования и программы, включая "Өрлеу". Создание гарантийных фондов на базе Фонда "Даму" позволило обеспечить поддержку сотен проектов малого и среднего бизнеса.

Параллельно продолжается снижение доли государства в экономике и развитие конкурентной среды. В частный сектор уже передано почти 400 гособъектов на сумму свыше 900 млрд тенге, а крупные национальные компании — "КазМунайГаз", "KEGOC" и "Эйр Астана" — успешно вышли на IPO. В ближайшие годы планируется дальнейшая оптимизация и приватизация активов, при этом особое внимание уделяется недопущению частных монополий.

Реформы коснулись и системы государственных закупок: новые правила позволили сократить сроки процедур в три раза, повысить прозрачность и увеличить объем договоров с отечественными производителями. Объем закупок за девять месяцев 2025 года составил 9,4 трлн тенге.

Казахстан сохраняет статус лидера по привлечению инвестиций в Центральной Азии. В 2025 году приток прямых иностранных инвестиций превысил 17 млрд долларов, реализовано десятки крупных проектов, создано более шести тысяч рабочих мест. Основные инвесторы — Россия, Нидерланды, Южная Корея, Бельгия и Китай.