Рост экономики Казахстана за январь–сентябрь 2025 года составил 6,3%. Более 70% ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт.Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

"По итогам 9 месяцев т.г. рост экономики составил 6,3%. Наблюдается незначительное замедление по сравнению с январем-августом. Рост в реальном секторе составил 8,1%, производство услуг выросло на 5,3%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют услуги транспорта, строительство и горнодобывающая промышленность", — сообщил Азамат Амрин.

По его словам, торговля выросла на 8,8%, обрабатывающая промышленность — на 6,2%, сельское хозяйство — на 4,4%. Более 70% роста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт.