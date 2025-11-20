Во время заседания Сената депутат Серик Утешов обратил внимание на текущую ситуацию в экономике страны, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, по итогам 2025 года ожидается рост ВВП на уровне 6%, а на 2026–2028 годы прогнозируется от 5,4% до 5%.

"Наша экономика в текущем виде не успевает за темпами роста ВВП. Высокий уровень инфляции подтверждает признаки перегрева: до 11% в 2025–2026 годах, 7,5% в 2027 году и 7% в 2028-м. Чтобы сохранить высокий рост и избежать негативных последствий, необходимы структурные изменения. Насколько эффективны предпринимаемые меры и когда ожидать результаты?" — спросил сенатор.

В ответ заместитель Премьер-Министр — министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что экономика страны демонстрирует стабильный рост-по итогам года ВВП увеличится на 6,3–6,5%. Особенно активно растёт обрабатывающая промышленность: машиностроение, производство металлических изделий, продуктов питания и напитков, что способствует диверсификации экономики.

"Что касается инфляции, её базовая причина ө дисбаланс между предложением и спросом. Экономика долгое время была ориентирована на сырьевой сектор и полуфабрикаты, тогда как производство товаров народного потребления развивалось недостаточно, из-за чего значительная часть денежной массы уходит на импортные товары. На 2026 год прогнозируется умеренный рост более 5%. При этом правительство активно развивает индустриальные и инвестиционные проекты. В этом году планируется запуск около 190 проектов на сумму более 1,5 млн тенге в машиностроении, металлургии, производстве строительных материалов и пищевой продукции. В АПК выделено 202 проекта на сумму свыше 4 трлн тенге", — отметил он.

Министр также подчеркнул создание новой проактивной экономической политики с фокусом на конкурентные направления: химия, угли, газы, нефтехимия, металлургия, АПК, туризм и искусственный интеллект. Цель: создать 15–20 производств мирового уровня с привлечением внешней экспертизы.

Для реализации этих инициатив Национальный управляющий холдинг "Байтирек" был переименован в Национальный инвестиционный холдинг, что символизирует стратегические планы на ближайшие годы.