Экономика Шымкента выросла на 11%: Токаев принял акима города
Президенту доложили о росте экономики, привлечении инвестиций, строительстве новых социальных объектов и внедрении искусственного интеллекта в городскую инфраструктуру.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова и заслушал доклад о социально-экономическом развитии города, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
По словам акима, по итогам 2025 года объем валового регионального продукта Шымкента достиг 5,7 трлн тенге, увеличившись на 11%. По этому показателю город занял второе место среди всех регионов страны.
Существенный вклад в развитие экономики внесли инвестиции. В прошлом году в Шымкент было привлечено 859,5 млрд тенге, причем 72% этой суммы составили частные вложения. Общий рост инвестиций достиг 7,5%.
Более 3,5 тысячи новых рабочих мест
За последние три года в промышленном секторе города реализовано 50 инвестиционных проектов на общую сумму 170 млрд тенге.
Благодаря запуску новых производств создано свыше 3,5 тысячи рабочих мест.
Продолжает расти и предпринимательская активность. В настоящее время в Шымкенте работают 133 тысячи субъектов бизнеса. Объем произведенной ими продукции достиг 4,7 трлн тенге, а доля малого и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта увеличилась с 41% до 56%.
Строительство новых социальных объектов
Габит Сыздыкбеков также доложил Президенту о ходе реализации ранее данных поручений и текущих инфраструктурных проектах.
В городе продолжается строительство современного перинатального центра на 200 коек. Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию реабилитационный центр на 150 мест.
Одновременно ведется строительство нового стадиона вместимостью 35 тысяч зрителей, а также специализированного спортивного комплекса для занятий паралимпийскими, сурдлимпийскими видами спорта и бочча.
Искусственный интеллект внедряют в образование и ЖКХ
По итогам первых четырех месяцев 2026 года в Шымкенте сохраняется положительная динамика основных социально-экономических показателей.
Краткосрочный экономический индикатор вырос на 10,4%. Рост зафиксирован в промышленности, строительстве, торговле и транспортной сфере.
Отдельное внимание в городе уделяется цифровизации. В настоящее время продолжается внедрение технологий искусственного интеллекта в сферах образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие Шымкента и повышение качества жизни горожан.
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