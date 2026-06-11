Экономика Шымкента выросла на 11%: Токаев принял акима города

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова и заслушал доклад о социально-экономическом развитии города, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам акима, по итогам 2025 года объем валового регионального продукта Шымкента достиг 5,7 трлн тенге, увеличившись на 11%. По этому показателю город занял второе место среди всех регионов страны.

Существенный вклад в развитие экономики внесли инвестиции. В прошлом году в Шымкент было привлечено 859,5 млрд тенге, причем 72% этой суммы составили частные вложения. Общий рост инвестиций достиг 7,5%.

Более 3,5 тысячи новых рабочих мест

За последние три года в промышленном секторе города реализовано 50 инвестиционных проектов на общую сумму 170 млрд тенге.

Благодаря запуску новых производств создано свыше 3,5 тысячи рабочих мест.

Продолжает расти и предпринимательская активность. В настоящее время в Шымкенте работают 133 тысячи субъектов бизнеса. Объем произведенной ими продукции достиг 4,7 трлн тенге, а доля малого и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта увеличилась с 41% до 56%.

Строительство новых социальных объектов

Габит Сыздыкбеков также доложил Президенту о ходе реализации ранее данных поручений и текущих инфраструктурных проектах.

В городе продолжается строительство современного перинатального центра на 200 коек. Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию реабилитационный центр на 150 мест.

Одновременно ведется строительство нового стадиона вместимостью 35 тысяч зрителей, а также специализированного спортивного комплекса для занятий паралимпийскими, сурдлимпийскими видами спорта и бочча.

Искусственный интеллект внедряют в образование и ЖКХ

По итогам первых четырех месяцев 2026 года в Шымкенте сохраняется положительная динамика основных социально-экономических показателей.

Краткосрочный экономический индикатор вырос на 10,4%. Рост зафиксирован в промышленности, строительстве, торговле и транспортной сфере.

Отдельное внимание в городе уделяется цифровизации. В настоящее время продолжается внедрение технологий искусственного интеллекта в сферах образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие Шымкента и повышение качества жизни горожан.