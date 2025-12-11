Экономика Шымкента демонстрирует опережающий рост. Об этом на пресс-брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким города Габит Сыздыкбеков. По данным акимата, по итогам 10 месяцев текущего года общий экономический рост мегаполиса составил 14,8%, что обеспечило Шымкенту второе место среди регионов Казахстана. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

Положительная динамика отмечена в торговле, связи, промышленности, строительстве и инвестициях. В эксплуатацию введено 982 тысячи квадратных метров нового жилья.

"Рост в экономике напрямую связан с активностью горожан и динамикой предпринимательства. Увеличение объема торговли на 24,6%, промышленности на 14,7%, а также устойчивый рост строительных работ и инвестиций показывают потенциал внутреннего рынка Шымкента. Наша главная цель – обеспечить, чтобы этот темп не замедлялся", — пояснил Сыздыкбеков.

Аким подчеркнул ключевую роль жителей мегаполиса в социально-экономическом развитии города.

"В соответствии с поручениями Главы государства мы ведем работу по привлечению инвестиций путем открытия производств, способствующих экономическому росту, развитию человеческого капитала и созданию благоприятной среды для жителей", — добавил он.

За последние годы население Шымкента продолжает стремительно увеличиваться за счет внутренней миграции, что, по оценкам администрации, создает дополнительный стимул для развития городской инфраструктуры и экономики.