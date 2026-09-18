Экономика Созакского района выросла на четверть за семь месяцев

За семь месяцев 2026 года объем валового регионального продукта Созакского района Туркестанской области достиг 705,3 млрд тенге, увеличившись на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров на встрече с жителями района, передает BAQ.KZ.

Глава региона отметил, что Созакский район обладает значительными запасами полезных ископаемых и занимает ведущие позиции по добыче урана. При этом, по его словам, экономические возможности территории позволяют наращивать показатели.

Инвестиции выросли на 41%

За январь–июль объем промышленной продукции в районе составил 662,5 млрд тенге, увеличившись на 18,1%. В обрабатывающей промышленности произведено продукции на 241,2 млрд тенге – рост составил 13,7%.

Инвестиции в основной капитал достигли 193,1 млрд тенге, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Это говорит о высоком экономическом потенциале района. Однако показатели развития самого богатого по ископаемым района, с большими экономическими возможностями должны быть еще лучше. Поэтому в предстоящий период необходимо усилить работу по привлечению инвестиций, реализации новых проектов, увеличению рабочих мест и повышению благосостояния жителей», – сказал Нуралхан Кушеров.

Что сделали в селах района

На встрече также обсудили развитие инфраструктуры. По данным акимата, в 2025 году освещение появилось во всех сельских округах и поселках района. Завершена реконструкция систем питьевого водоснабжения в населенных пунктах Созак, Каратау и Шакырык.

В январе этого года в селе Шолаккорган открыли здание центральной библиотеки. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» также построили спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью 1,9 млрд тенге.

В селах Жартытобе и Жуантобе появились новые социальные объекты. В Жартытобе открыли площадку street workout стоимостью 26 млн тенге, а в Жуантобе строится спортивный комплекс стоимостью 100 млн тенге. Завершить его планируют в этом году.

На встрече жители подняли вопросы благоустройства, инфраструктуры, жилья, земельных участков, социальной поддержки, занятости и предпринимательства. По данным акимата, из семи вопросов, поднятых жителями на прошлогодней встрече, шесть уже решены, еще один остается в работе.