Экономические вопросы, поднятые на Национальном курултае, наглядно показали, какие приоритеты государство определяет на новом этапе развития. Из выступления Президента следует, что ключевая цель экономической политики, заключается не в формальном росте показателей, а в обеспечении справедливого и устойчивого развития.

Речь идёт об укреплении реального сектора экономики, увеличения финансового оборота и принятии системных решений, напрямую влияющих на уровень благосостояния граждан. Корреспондент BAQ.KZ обсудил с экпертами, какие инициативы, озвученные на курултае, способны изменить качество жизни в обществе.

Какой курс был выбран?

Глава государства уделил особое внимание вопросу увеличения финансирования реальнго сектора экономики. Одной из ключевых проблем остается то, что на протяжении многих лет значительная часть финансовых ресурсов концентрировалась не в производстве, а в посреднических и спекулятивных сферах.

Для устранения этого дисбаланса государство намерено существенно нарастить объемы средств, направляемых именно в реальный сектор. Ожидается, что это придаст новый импульс развитию производства, обрабатывающей промышленности и предпринимательства.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым назвал текущий год годом формирования предпосылок для масштабных экономических реформ.

"Сильное государство строится на сильной экономике. В этом году с этой целью были полностью переписаны Налоговый, Водный, Строительный и Бюджетный кодексы. Они начнут действовать со следующего года и заложат основу для мощной экономики в будущем", — отметил депутат.

Эффективное использование бюджета и налоговая реформа

Одной из самых обсуждаемых тем курултая стала новая налоговая реформа, которая вступит в силу с 1 января 2026 года.

Экономист Ерлан Каримов, оценивая идеологическое направление реформ, подчеркнул важность бюджетного баланса.

"В настоящее время дефицит бюджета в Казахстане составляет порядка 10 трлн тенге. При этом расходы на социальную сферу достигают 60% бюджета. Правительство ставит задачу сократить дефицит и взять под контроль управление расходами", — отметил эксперт.

Особое внимание было уделено и вопросу целевого использования бюджетных средств. Президент открыто заявил о недопустимости формализма и неэффективных трат. Вместе с тем, по мнению специалистов, говорить о конкретных результатах в этом направлении пока рано.

По словам экономиста, наряду с налоговой реформой планируется усиление борьбы с теневой экономикой.

"Около 20% экономики Казахстан находится в тени. Если легализовать этот сектор, это окажется существенное положительное влияние на налоговую систему", — считает он.

В то же время эксперт предупреждает и о возможных рисках нового Налогового кодекса. В частности, дополнительная нагрузка может лечь на малый и средний бизнес, существует риск роста цен на рынке недвижимости, а крупным компаниям может стать менее выгодно работать с малым предпринимательством.

Социальный блок и законодательные изменения

На курултае Президент также подчеркнул необходимость формирования государства, которое слышит запросы граждан и демонстрирует конкретные результаты.

По словам Айдоса Сарыма, ключевое отличие Национального курултая от других дискуссионных площадок заключается в его практической направленности.

"На основе вопросов, поднятых на курултае, на сегодняшний день уже принято порядка десяти законов", — рассказал депутат.

Один из них – законопроект в сфере археологии, который в настоящее время рассматривается в Сенате. Этот документ специалисты ждали на протяжении многих лет.

Кроме того по поручению Президента был разработан законопроект о поддержке приграничных территорий.

"В январе состоится презентация. Мы планируем направить документ в Сенат до следующего курултая", — отметил Айдос Сарым.

Среди успешно реализуемых инициатив также был отмечен проект "Қарызсыз қоғам" (Общество без долгов"), в рамках котрого более 800 тысяч человек уже проходят обучение финансовой грамотности.

Долгосрочный выбор государства

В целом экономические инициативы, озвученные на Национальном курултае, свидетельствуют о выборе в пользу долгосрочной эффективности, а не краткосрочной выгоды.

Развитие реального сектора, рациональное использование бюджетных средств, инвестиции в человеческий капитал и повышение качества экономического роста были обозначены как ключевые опоры справедливой экономики.

Успешная реализация этих реформ, как отмечают эксперты, напрямую повлияет на рост благосостояния общества и укрепление доверия между государством и гражданами.