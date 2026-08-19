Экономика Центральной Азии превысила $543 млрд: что это меняет для Казахстана

Совокупный ВВП пяти стран Центральной Азии достиг $543 млрд. Более половины этой суммы – $306 млрд приходится на Казахстан. Однако соседние экономики растут быстрее, а конкуренция за инвестиции постепенно усиливается. Эксперты рассказали BAQ.KZ, какие возможности открывает рост региона для Казахстана и почему экономическое усиление соседей не обязательно означает ослабление его позиций.

По данным The Times of Central Asia, Казахстан пока с большим отрывом остается крупнейшей экономикой Центральной Азии. На втором месте находится Узбекистан с ВВП $147 млрд. Далее следуют Туркменистан – $50 млрд, Кыргызстан – $23 млрд и Таджикистан – $18 млрд.

Похожая картина наблюдается и в экспорте. Из $139 млрд, которые приходится на пять стран региона, Казахстан обеспечивает $92 млрд. Узбекистан – $24 млрд, Туркменистан – $16 млрд, Кыргызстан – $4 млрд и Таджикистан – $3 млрд.

Значителен разрыв и по накопленным прямым иностранным инвестициям. В Казахстане их объем оценивается в $180 млрд, в Туркменистане – $44 млрд, Узбекистане – $15 млрд, Кыргызстане – $10 млрд, Таджикистане – $4 млрд.

При этом финансовый советник R-Finance Арман Байганов обращает внимание, что размер экономики не всегда показывает скорость происходящих изменений. Страны с меньшей экономической базой сейчас способны демонстрировать более высокие темпы роста.

«Это значимая цифра. Основная часть экономики региона приходится на Казахстан – больше половины. Но нужно понимать, что другие страны Центральной Азии сейчас растут высокими темпами. Узбекистан показывает рост примерно на 6-7%, а Таджикистан – около 9-10%», – отметил Арман Байганов.

Одной из причин такой динамики эксперт считает экономические реформы. В частности, он выделяет Узбекистан, который в последние годы стал более открытым для внешнего капитала.

По словам Байганова, изменения затронули валютное регулирование, финансовое законодательство и подходы к привлечению иностранных инвесторов. Дополнительный фактор – рост населения.

«Узбекистан начал проводить реформы, в том числе используя опыт Казахстана. Из более закрытой экономики страна пошла по пути либерализации – в части валютного законодательства, привлечения внешних инвестиций и изменения финансового регулирования. Это дало эффект. Кроме того, положительная демографическая динамика дает больше трудовых ресурсов и одновременно увеличивает внутренний потребительский спрос», – пояснил экономист.

Почему интерес к Центральной Азии растет

Совокупные $543 млрд меняют и масштаб самого региона. Центральная Азия – это уже рынок с населением свыше 80 млн человек, значительными запасами сырья и положением между Китаем, Россией, Южной Азией, Каспийским регионом и Европой.

Байганов считает, что внимание инвесторов связано не с одним фактором. Казахстан располагает широкой минерально-сырьевой базой, Узбекистан развивает добывающий и промышленный сектор, Туркменистан обладает крупными запасами газа. При этом растущее население постепенно увеличивает емкость внутреннего рынка.

«Регион богат природными ресурсами и полезными ископаемыми. Второй момент – здесь наблюдается положительный демографический рост. Это значит, что есть трудовые ресурсы и в долгосрочной перспективе будет увеличиваться потребительский спрос. Поэтому Центральная Азия будет сохранять интерес для крупных экономик и долгосрочных инвесторов», – считает Байганов.

На этом фоне политолог Ералы Нуржума предлагает рассматривать экономический вес Казахстана не только через его долю в региональном ВВП.

«Экономический масштаб дает Казахстану объективные возможности активнее продвигать региональные инициативы, прежде всего в сфере транспорта, торговли и энергетике. Но наиболее эффективной для Казахстана будет модель не лидерства «над» соседями, а лидерства «вместе с соседями». У Казахстана есть несколько уникальных преимуществ, это крупнейшая экономика региона, значительная ресурсная база, развитая финансовая инфраструктура, выход на Каспийское море и растущее значение транзитных маршрутов между Китаем, Центральной Азией, Кавказом и Европой», – отмечает он.

По его словам, это позволяет Казахстану предлагать соседям не только политические инициативы, но и конкретные экономические проекты как транспортные коридоры, логистические центры, энергетические мощности, промышленные кластеры и совместные инвестиционные механизмы.

Отдельно Ералы Нуржума отмечает водно-энергетические вопросы. Из-за взаимосвязанности стран региона, считает он, устойчивые решения в этой сфере требуют координации между государствами, а не отдельных национальных подходов.

Казахстан – не только отдельный рынок

Еще один важный вопрос – каким Казахстан будет выглядеть в глазах иностранных инвесторов по мере роста всей Центральной Азии.

«Сегодня инвестор выбирает Казахстан прежде всего как отдельную страну. В перспективе Казахстану выгоднее предложить ему другой продукт, возможность из одной юрисдикции работать со всем центральноазиатским рынком. Для этого недостаточно хорошей инвестиционной среды внутри самого Казахстана. Необходимо, чтобы товары, капитал, услуги и технологии могли относительно свободно перемещаться между странами региона», – отметил Ералы Нуржума.

Для такой модели нужны более простые торговые и таможенные процедуры, транспортная связанность и меньше административных барьеров между странами.

Тогда рост экономик соседей будет увеличивать и потенциальный рынок для компаний, работающих из Казахстана.

На чем может расти сам Казахстан

На фоне более высоких темпов роста соседних государств для Казахстана становится важным поиск внутренних источников развития.

Одним из них Арман Байганов считает переработку.

В числе перспективных направлений он выделяет нефтехимию, легкую промышленность, переработку сельхозпродукции, животноводство и текстиль.

«Основными драйверами роста Казахстана могут быть перерабатывающие отрасли – нефтехимия, легкая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции. Это мясная продукция, животноводство, растениеводство, текстиль. Если мы будем глубже перерабатывать то сырье, где у Казахстана уже есть сильные позиции, это даст дополнительные рабочие места и расширит налогооблагаемую базу», – отметил Байганов.

В качестве конкретного примера он приводит животноводство. Казахстан производит сырье, которое можно использовать в кожевенной промышленности, однако часть такой продукции сегодня не перерабатывается внутри страны. Развитие этого направления, по мнению экономиста, позволило бы создавать дополнительную стоимость.

Еще одним преимуществом Казахстана Байганов называет цифровизацию. Накопленные IT-компетенции и цифровые решения, считает он, могут быть востребованы и на рынках соседних стран.

Конкуренция за инвестиции становится заметнее

Рост региона означает и увеличение числа стран, которые предлагают иностранным инвесторам собственные условия.

Наиболее заметно это на примере Казахстана и Узбекистана – двух крупнейших экономик Центральной Азии.

Байганов считает такую конкуренцию естественной. По его мнению, она создает дополнительный стимул совершенствовать законодательство, государственное управление и условия ведения бизнеса.

«Узбекистан тоже активно привлекает инвестиции. Для Казахстана это определенный стимул постоянно изучать, что предлагают инвесторам соседние страны, какие изменения они проводят в законодательстве. Инвестиции – это не только деньги, но и новые технологии, рабочие места и повышение конкурентоспособности экономики. Поэтому нужно продолжать реформы в государственном управлении, законодательстве, снижать долю теневой экономики и работать над качеством инвестиционной среды», – сказал Байганов.

При этом Ералы Нуржума предлагает не сводить отношения Казахстана и Узбекистана только к конкуренции за один и тот же капитал.

Экономические структуры двух стран различаются. Казахстан располагает более крупным объемом капитала, сырьевой базой, развитой финансовой и логистической инфраструктурой. Узбекистан имеет более крупный рынок труда и потребления, а также значительный промышленный потенциал.

«У Казахстана есть преимущества в области сырья, капитала, инфраструктуры, энергетики, финансовых услуг и логистики. Узбекистан располагает большим рынком труда и потребления и значительным потенциалом промышленного производства. В результате инвестору можно предложить не выбор между двумя странами, а возможность использовать преимущества обеих. В таком случае рост Узбекистана становится для Казахстана не угрозой, а дополнительным источником спроса на казахстанские ресурсы, капитал, логистику и услуги», – считает Ералы Нуржума.

По данным, приведенным политологом, в 2025 году товарооборот Казахстана и Узбекистана вырос более чем на 16% и приблизился к $5 млрд.

Ералы Нуржума считает, что в перспективе речь может идти и о трансграничных производственных цепочках, когда отдельные этапы производства и логистики распределяются между несколькими странами.

В таком случае инвестору не придется рассматривать Казахстан и Узбекистан исключительно как альтернативные площадки.

Что рост региона может дать Казахстану

Для Казахстана расширение всего центральноазиатского рынка особенно важно из-за сравнительно небольшого внутреннего населения.

Чем выше производство и потребление в соседних странах, тем больше потенциальный спрос на казахстанские товары и услуги. Одновременно растет потребность в железнодорожных и автомобильных перевозках, складах, банковских услугах, страховании, торговом финансировании и логистике.

По оценке Ералы Нуржума, именно здесь региональная интеграция может дополнять внутреннюю диверсификацию экономики Казахстана. Страна сможет получать больше доходов не только от поставок сырья, но и от обслуживания растущей торговли в Центральной Азии.

При этом речь не обязательно идет о создании какого-либо нового политического объединения. Более реалистичным эксперт считает постепенное сближение стандартов и правил, сокращение нетарифных барьеров, развитие транспортных связей и упрощение движения товаров, услуг, капитала и технологий.

Таким образом, отметка в $543 млрд показывает уже не только совокупный размер пяти национальных экономик. Центральная Азия постепенно формирует более крупный рынок, внутри которого Казахстан сохраняет значительный экономический вес, но одновременно сталкивается с более активным ростом соседей и конкуренцией за капитал.

Для Казахстана дальнейшая динамика будет зависеть как от внутренних реформ, переработки и инвестиционного климата, так и от способности использовать расширение всего региона – через торговлю, логистику, технологии и совместные производственные проекты.