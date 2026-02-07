В 2025 году страны Центральной Азии продемонстрировали ускорение экономического роста, значительно опередив развитые экономики, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.com.

По данным регионального ВВП, совокупная экономика Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана увеличилась более чем на 6 % по сравнению с предыдущим годом.

Оценки международных институтов варьируются от 6,2 до 6,6 %. Всемирный банк оценивает рост региона на уровне 6,2 %, тогда как Евразийский банк развития (ЕАБР) — в 6,6 %. В расчетах не учитывался Туркменистан из-за ограниченной доступности статистики. Азербайджан, хотя формально и не относится к Центральной Азии, сохранял тесную экономическую связь с регионом через энергетические и торговые коридоры.

Для сравнения, темпы роста развитых экономик остаются значительно ниже. По прогнозам ЕАБР, в 2026 году экономика США вырастет примерно на 1,6 %, еврозоны — на 1,1 %, Китая — около 4,6 %.

Крупнейшая экономика региона — Казахстан — в 2025 году выросла примерно на 5,9 %, что стало лучшим показателем за более чем десять лет. В 2026 году, по оценкам ЕАБР, рост ВВП страны составит около 5,5 %.

При этом экономисты отмечают, что высокие темпы роста пока не полностью отражаются на повседневной жизни населения. Одной из ключевых проблем остается инфляция. По оценкам Международного валютного фонда и Всемирного банка, в 2025 году инфляция составляла около 12 % в Казахстане, около 9 % в Кыргызстане и 7–8 % в Узбекистане.

"Снижение инфляции создаст условия для уменьшения процентных ставок. Мы также ожидаем, что большинство национальных валют региона будет демонстрировать в целом стабильную динамику", — заявил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Пока инфляционное давление сохраняется, высокая стоимость заимствований продолжает сдерживать потребительскую активность и инвестиции, нивелируя эффект от роста ВВП.

Экономисты также предупреждают о уязвимости текущего роста к внешним факторам — возможному замедлению экономики Китая, колебаниям мирового спроса на углеводороды и металлы, а также геополитическим рискам. Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста в регионе до 5,0 % в 2026 году и 4,6 % в 2027-м.

Эксперты сходятся во мнении, что ключевой задачей для стран Центральной Азии остается трансформация текущего экономического подъема в устойчивый рост доходов, производительности и качества институтов, чтобы макроэкономические успехи привели к долгосрочным улучшениям уровня жизни населения.