В преддверии Дня Республики Бюро нацстатистики подвело итоги социально-экономического развития Казахстана за годы Независимости, передает BAQ.KZ. За 30 лет экономика страны выросла в 4,4 раза, а ВВП на душу населения — с 736 до 14 445 долларов. Казахстан вошёл в число государств с доходом выше среднего по классификации Всемирного банка.

С 1991 года население увеличилось до 20,4 млн человек, продолжительность жизни выросла на 10 лет, а рождаемость — почти на четверть. Бизнес тоже сделал рывок: количество действующих компаний выросло в четыре раза, а доля МСБ в ВВП достигла 38,9%. Инфраструктура обновилась: за три десятилетия в стране построено свыше 11 тысяч км дорог, 2 тысячи школ и более 19 млн кв. м жилья. Уровень урбанизации вырос до 63% — против 55,7% в 1994 году.