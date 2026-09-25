Экономика, жилье и дороги: как развивается Актюбинская область

На XXVII сессии Актюбинского областного маслихата аким региона Асхат Шахаров отчитался о социально-экономическом развитии области и реализации ключевых проектов. Депутаты обсудили ситуацию в сельском хозяйстве, жилищном и дорожном строительстве, образовании и здравоохранении, передает BAQ.KZ.

Работа сессии началась с минуты молчания. Депутаты и участники заседания почтили память военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области.

По словам Асхата Шахарова, по итогам восьми месяцев 2026 года индекс физического объема экономического роста в регионе составил 101,6%. Положительная динамика зафиксирована в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищном строительстве и торговле.

Более 550 тысяч тонн зерна ожидают собрать в регионе

На поддержку сельского хозяйства в 2026 году предусмотрено 16,5 млрд тенге. По программе «Кең дала-2» 67 хозяйствам предоставили кредиты на общую сумму 8 млрд тенге.

До конца года в области рассчитывают собрать более 550 тыс. тонн зерновых. Это на 87 тыс. тонн, или 16%, больше прошлогоднего показателя.

Кроме того, в 2026–2028 годах в аграрной отрасли планируется реализовать десять потенциальных проектов общей стоимостью свыше 58 млрд тенге.

Два проекта на 5,8 млрд тенге уже получили финансирование. Речь идет о расширении птицефермы «Ramazan Qus» и производстве булгурной крупы компанией «Qazaq groats».

В области планируют ввести более 1 млн квадратных метров жилья

Одним из основных направлений остается жилищное строительство. В 2026 году в Актюбинской области планируется ввести более 1 млн квадратных метров жилья.

За первые восемь месяцев года уже введено 522 тыс. квадратных метров.

На дороги направили более 35 млрд тенге

Значительный объем работ ведется в дорожной отрасли. В этом году на развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено более 35 млрд тенге.

На эти средства планируется реализовать 95 проектов и отремонтировать 297,3 км дорог местного значения. Долю дорог в нормативном состоянии рассчитывают довести до 85%.

Продолжается строительство и реконструкция дорог республиканского значения, в том числе участков «Актобе – Карабутак – Улгайсын», «Улгайсын – Саксаульск» и «Бейнеу – Бозой – Саксаульск».

После завершения проектов пропускную способность дорог планируется увеличить с трех до 35 тыс. автомобилей в сутки.

Новые школы и ремонт больниц

В социальной сфере продолжается строительство объектов образования и здравоохранения.

С начала года в области введено в эксплуатацию 11 новых школ. В рамках национального проекта «Келешек мектептері» завершено строительство 14 школ, рассчитанных в общей сложности на 11 400 ученических мест.

В сфере здравоохранения строятся дополнительные корпуса районных больниц в Шалкарском, Мугалжарском и Хромтауском районах. На эти проекты предусмотрено 5,3 млрд тенге.

Также завершен капитальный ремонт Уилской и Байганинской районных больниц и городской поликлиники №7 в Актобе.