Оценки Международного валютного фонда о возможном "перегреве" экономики Казахстана требуют более взвешенного подхода с учётом структурных изменений, происходящих в стране. Об этом заявили в Миннацэкономики РК, передает BAQ.KZ.

Как следует из анализа макроэкономических показателей, текущая динамика отражает не избыточный рост, а фазу здоровой трансформации экономики. Признаков перегрева, таких как дефицит трудовых ресурсов или чрезмерный рост заработных плат, в Казахстане не наблюдается. Уровень безработицы с 2023 года остаётся стабильным на уровне 4,6–4,7%, а темпы роста зарплат отстают от динамики ВВП.

В министерстве подчеркивают, что рост реального сектора в 2025 году составил 8,7%, что заметно опередило сектор услуг (5,3%). Такая структура роста не характерна для перегретой экономики, где, как правило, быстрее развиваются неторгуемые отрасли. В Казахстане же фиксируется восстановительный и структурный рост.

Экономика в прошлом году выросла на 6,5%, а в 2026 году ожидается рост не ниже 5%. При этом ключевым драйвером остаётся ненефтяной сектор: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, логистика и внутренняя торговля.

В обрабатывающей промышленности рост в 2025 году составил 6,4%. Существенный вклад внесли машиностроение (+12,9%), в том числе автомобилестроение (+17,5%), производство металлических изделий (+13,6%), продуктов питания (+8,1%), химическая промышленность (+9,8%), напитков (+9,7%), резиновых и пластмассовых изделий (+7,6%).

В среднесрочной перспективе экономическая политика будет ориентирована на развитие торгуемых секторов и поддержку перерабатывающих отраслей. Рост в обрабатывающей промышленности, по прогнозам, будет опережать динамику горнодобывающего сектора. Ожидается, что темпы роста обработки увеличатся с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счёт запуска новых производств и реализации инвестиционных проектов.

Продолжающаяся диверсификация сопровождается перераспределением инвестиций в пользу обрабатывающих производств и транспортно-логистического комплекса, что повышает устойчивость экономики к внешним шокам и колебаниям цен на сырьё.

Что касается инфляции, с октября 2025 года наметился устойчивый тренд на её замедление — с 12,9% в сентябре до 12,3% в декабре. По прогнозам, в текущем году инфляция продолжит снижаться и к концу года войдёт в целевой коридор 9–11%.

Дополнительным дезинфляционным фактором станет бюджет 2026 года, сформированный с соблюдением бюджетных правил. Документ не предусматривает привлечение целевых трансфертов из Национального фонда, а объём гарантированных трансфертов ограничен 2 770 млрд тенге.

Аналитики подчёркивают, что текущая модель роста формируется за счёт расширения производственных мощностей и инфраструктурных проектов, что создаёт основу для качественного и устойчивого развития экономики в долгосрочной перспективе.