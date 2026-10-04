Экономист Кусаинов предложил пересмотреть подходы к бюджетным расходам

Экономист Айдархан Кусаинов прокомментировал возможное изменение порядка выплаты пенсий и социальных пособий гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается корректировка механизма выплат по принципу «70 на 30». Речь идёт о гражданах, находящихся в стационарных учреждениях, в том числе домах-интернатах для пожилых людей и лиц с инвалидностью, а также учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Согласно действующему механизму, 30% пенсии или социального пособия перечисляются непосредственно получателю, а 70% направляются на специальный счёт учреждения. Эти средства используются на дополнительные расходы, связанные с содержанием получателей социальных услуг. При этом проживание, питание, коммунальные услуги, медицинская помощь, лекарства и реабилитация финансируются государством.

Возможные изменения предполагают отказ от направления 70% выплат учреждениям, чтобы не допускать дублирования расходов, уже покрываемых из бюджета.

Кусаинов считает, что подобный подход следует рассматривать в более широком контексте бюджетной политики. По его мнению, Казахстану необходимо переходить к более жёсткому контролю государственных расходов и сокращать социальные затраты.

«Социальные расходы в социальном государстве рождают иждивенческие настроения, поэтому их нужно жёстко регулировать и внимательно наблюдать, чтобы не было вариантов для мошенничества в этой сфере», — написал экономист.

Он также отметил, что в складывающейся модели государство может рассматривать как заработанные пенсии, так и социальное обеспечение в качестве расходов, которые необходимо оптимизировать.

По оценке Кусаинова, сокращение бюджетных расходов на социальную сферу может составить 10–30 млрд тенге. При этом он сопоставил эту сумму с объёмами государственной поддержки инвестиций и строительной отрасли.

«Каждый тенге должен идти во благо экономики, то есть бизнеса. Чем меньше иждивенчества и социального балласта — требований по социалке, зарплатам, госмедобеспечения, тем сильнее мы разовьёмся», — считает экономист.

При этом Кусаинов назвал происходящее новым прочтением концепции социального государства на фоне развития искусственного интеллекта и глобальной перестройки мировой экономики.