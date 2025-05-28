По итогам первых четырёх месяцев 2025 года экономика Казахстана демонстрирует внушительные темпы роста – 6%. Такие цифры вызывают закономерный интерес: это разовая вспышка или начало долгосрочного экономического подъема? Экономист Андрей Чеботарев дал развёрнутую оценку текущим трендам и рассказал, в каких отраслях формируются новые точки роста. Подробности – в материале корреспондента BAQ.KZ.

"Рост на уровне 6% – показатель, безусловно, впечатляющий. Возможно, здесь сыграли сразу несколько факторов: восстановление деловой активности, эффект низкой базы прошлого года и активизация в отдельных отраслях. Пока говорить о полностью устойчивой траектории, наверное, рано – многое зависит от внешнего фона и внутренних реформ. Но есть ощущение, что экономика действительно начинает находить новые опоры", – считает эксперт.

Одним из главных драйверов стали производственные отрасли – особенно обрабатывающая промышленность. Это важный индикатор, так как именно несырьевой сектор рассматривается как стратегическое направление развития.

"Обрабатывающая промышленность действительно показывает положительную динамику, и это хороший сигнал. Это может свидетельствовать о том, что несырьевые отрасли постепенно укрепляют свои позиции. Конечно, пока трудно говорить о полном доминировании этих секторов, но то, что они становятся важными игроками – это уже заметно", – отметил Чеботарев.

Не остаётся без внимания и масштабная поддержка малого и среднего бизнеса – заявлено около 8 триллионов тенге. По мнению экономиста, эффективность этой меры напрямую зависит от реализации.

"Объём заявленной поддержки – значительный. Если эта поддержка будет действительно доходить до предприятий и сопровождаться стабильными и понятными правилами игры, эффект может быть заметным. Малый и средний бизнес – это гибкость, рабочие места и региональное развитие", - поделился Чеботарев.

Несмотря на сложную международную обстановку, казахстанская экономика продолжает расти. Отчасти это результат политики диверсификации, считает спикер.

"Судя по текущим темпам, диверсификационные усилия начинают давать плоды. Казахстан, конечно, остаётся чувствительным к глобальным рискам, но структура экономики постепенно становится более разнообразной. Сложно сказать, насколько мы полностью готовы ко всем возможным вызовам, но сейчас у страны, кажется, больше инструментов, чем раньше", - подчеркнул Чеботарев.

Также заметно оживление в сфере услуг – особенно в транспорте и торговле. По мнению Чеботарева, это отражение процессов внутри страны.

"Увеличение активности в секторе услуг – вероятнее всего, не случайность. Это может отражать рост потребительской уверенности и активизацию внутреннего рынка", - пояснил Чеботарев.

Отдельно стоит отметить рост в переработке нефти, металлов и продуктов питания. Эксперт считает, что это шаг в сторону создания добавленной стоимости.

"Рост переработки – позитивный знак. Это может означать, что экономика постепенно переходит к более сложным и добавляющим стоимость процессам. Для Казахстана это особенно важно, учитывая традиционную ориентацию на сырьевой экспорт", - рассказал Чеботарев.

На горизонте появляются и новые направления – IT, туризм, переработка. Пока они только формируются, но в будущем могут стать опорными точками роста.

"Можно сказать, что формируются зачатки новых точек роста. В сфере IT уже есть интересные примеры, туристический потенциал тоже обсуждается всё активнее. Конечно, многое ещё впереди, и называть эти секторы "новыми локомотивами" пока, возможно, преждевременно. Но как направления будущего – они вполне перспективны", - поделился Чеботарев.

Итог первых месяцев 2025 года, по мнению эксперта, вдохновляет своей сбалансированностью.

"Сейчас особенно обнадёживает то, что рост идёт не за счёт одного–двух секторов, а становится более сбалансированным. Также внушает оптимизм интерес бизнеса к расширению и новые инициативы в несырьевых направлениях", - подытожил Андрей Чеботарев.

Таким образом, Казахстан, по мнению Андрея Чеботарева, действительно может быть на пути к новой экономической модели – более устойчивой, разнообразной и ориентированной на внутренний потенциал.