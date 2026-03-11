На фоне геополитической напряженности мировые цены на нефть продолжают колебаться, реагируя на новости о конфликтах и политической нестабильности. При этом при существенном снижении стоимости сырья давление на тенге может усилиться. Об этом в эксклюзивном интервью BAQ.kz заявил экономист Арман Байганов.

По словам эксперта, нынешние колебания цен на нефть в основном носят краткосрочный характер. Текущая динамика нефтяных котировок во многом обусловлена новостным фоном и геополитическими событиями. Подобные факторы могут временно повышать стоимость сырья, однако не всегда формируют устойчивый долгосрочный тренд.

«Цена на нефть сейчас опустилась ниже 100 долларов. Конечно, для Казахстана выгоднее, когда она выше. Но сегодня на рынок сильно влияет новостной фон и спекулятивные факторы, связанные с военными действиями. Такой рост может быть краткосрочным и после завершения конфликта цены могут снова вернуться к фундаментальным уровням», - отметил Байганов.

Он также добавил, что на стоимость нефти может повлиять политическая ситуация на Ближнем Востоке, включая возможные изменения во внутренней политике Ирана.

Экономист подчеркнул, что на валютные рынки влияет не только цена на нефть. Существенную роль играет состояние экономики США и политика Федеральной резервной системы.

«Многое зависит от индекса доллара США и ситуации в экономике Соединенных Штатов. Если конфликт будет затягиваться, это может повлиять на доллар. Тогда другие валюты могут немного укрепиться. Поэтому важно следить за политикой ФРС, состоянием экономики США и общей динамикой цен на сырьевые ресурсы», - пояснил эксперт.

По его словам, более серьезное давление на тенге возможно при значительном снижении цен на нефть.

«Если стоимость нефти упадет до 50–60 долларов за баррель, это может привести к ослаблению тенге. Нужно учитывать, что более 50% экспорта Казахстана приходится на нефть, а около половины доходов бюджета формируется за счет ее продажи», - сказал Байганов.

Экономист также напомнил, что около 90% казахстанской нефти экспортируется через Россию в страны Южной и Западной Европы, поэтому на экономику страны влияют сразу несколько внешних факторов.

При этом, по его мнению, резких колебаний курса ожидать не стоит. В случае необходимости Национальный банк может использовать валютные резервы и проводить валютные интервенции для стабилизации ситуации на рынке.