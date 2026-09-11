Экономист оценил последствия снижения базовой ставки до 16,25%
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Снижение базовой ставки до 16,25% экономически оправданно, однако до конца 2026 года Нацбанк, вероятнее всего, возьмет паузу и сохранит ее на текущем уровне. Такое мнение в беседе с BAQ.KZ высказал экономист Руслан Султанов.
По словам эксперта, решение регулятора пока нельзя считать переходом к мягкой денежно-кредитной политике. Речь идет лишь о постепенном снижении степени ее жесткости.
«Годовая инфляция в августе снизилась до 9,8% и замедляется уже одиннадцать месяцев подряд. При этом базовая ставка остается существенно выше текущей инфляции: разница составляет около 6,5 процентного пункта. Это означает, что реальные денежно-кредитные условия по-прежнему остаются достаточно жесткими и продолжают сдерживать внутренний спрос и инфляционное давление», - пояснил Султанов.
При этом экономист считает, что оснований для быстрого продолжения цикла снижения ставки пока нет. Несмотря на замедление годовой инфляции, месячная инфляция в августе сохранилась на уровне 0,6%, а сезонно скорректированный показатель ускорился.
Дополнительным фактором риска стал пересмотр прогноза инфляции на 2027 год. По словам Султанова, ухудшение прогноза до 6,5–8,5% не противоречит нынешнему снижению базовой ставки.
«Национальный Банк не перешел от жесткой политики к стимулирующей, а лишь несколько снизил степень ее жесткости. Текущая инфляционная динамика позволила немного снизить ставку сегодня, но ухудшение среднесрочных рисков не позволяет проводить быстрое и продолжительное смягчение денежно-кредитной политики в дальнейшем», - отметил эксперт.
В базовом сценарии Султанов ожидает сохранения ставки на уровне 16,25% до конца года.
Одним из основных рисков экономист называет инфляцию в секторе услуг, давление которой может усилиться с началом отопительного сезона из-за тарифов и связанных с ними расходов.
«Поэтому я бы не ожидал снижения ставки ни на октябрьском, ни на декабрьском заседании. Более вероятна пауза с сохранением базовой ставки на уровне 16,25% до появления более устойчивых признаков замедления инфляционного давления», - считает Султанов.
Что будет со ставками по депозитам
Снижение базовой ставки постепенно отразится и на доходности тенговых вкладов, однако этот процесс не будет моментальным. Банки ориентируются не только на решения Нацбанка, но и на потребность в ликвидности, конкуренцию за вкладчиков и стоимость привлечения средств.
Эксперт ожидает постепенного снижения ставок прежде всего по новым депозитам и при пролонгации действующих вкладов. При этом при инфляции 9,8% доходность вкладов на уровне 14–15% все еще позволяет сохранять положительную реальную доходность.
Когда подешевеют кредиты
Быстрого снижения ставок по потребительским займам эксперт также не ожидает. Изменения базовой ставки передаются в стоимость банковских кредитов с временным лагом.
«Одно снижение ставки Национального Банка на 50 базисных пунктов не означает автоматического уменьшения ставок по кредитам на ту же величину», - подчеркнул экономист.
По его словам, до конца года возможно некоторое удешевление новых кредитов, прежде всего для качественных заемщиков и по продуктам с обеспечением. Однако массового и заметного снижения ставок по потребительским займам пока ждать не стоит.
По ипотеке эффект также будет постепенным, поскольку ее стоимость зависит не только от базовой ставки, но и от долгосрочной стоимости фондирования банков, размера первоначального взноса, кредитных рисков и условий государственных программ.
Более заметное снижение стоимости кредитования, по оценке Султанова, может проявиться уже в 2027 году - при условии дальнейшего замедления инфляции и продолжения нормализации базовой ставки.
Достижима ли инфляция в 5%
Цель Нацбанка по снижению инфляции примерно до 5% в 2028 году экономист считает достижимой, однако для этого потребуется согласованность денежно-кредитной и бюджетной политики.
«Достижение 5% в 2028 году я считаю реалистичным только при фактическом, а не исключительно плановом сокращении фискального импульса», - отметил Султанов.
Если бюджетные расходы и квазифискальное стимулирование будут расти быстрее ожидаемого, возвращение инфляции к целевому уровню, по его мнению, может занять больше времени.
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