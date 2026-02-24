С 2026 года рынок недвижимости Казахстана вступает в период значительных изменений. Новые нормы Налогового кодекса напрямую влияют на стоимость жилья, условия строительства и правила продажи объектов. Среди ключевых нововведений - повышение ставки НДС до 16%, увеличение минимального срока владения недвижимостью для освобождения от индивидуального подоходного налога, а также расширение налоговых требований к подрядчикам. Подробнее о том, какие именно изменения вводятся и как они отразятся на рынке, читайте в материале BAQ.KZ.

По словам эксперта Армана Байганова, одним из наиболее чувствительных нововведений стало повышение налога на добавленную стоимость.

«На рынок недвижимости существенно повлияют изменения в Налоговом кодексе, в частности повышение ставки НДС до 16%. Застройщики и ранее являлись плательщиками этого налога, однако ставка выросла с 12% до 16%. Кроме того, изменения затрагивают субподрядчиков и небольшие компании: если ранее они работали по упрощённому режиму или не подпадали под требования по НДС, то теперь могут стать его плательщиками. Соответственно, даже мелкие отделочные работы приведут к удорожанию строительства», - отметил Арман Байганов.

Таким образом, рост НДС затрагивает не только крупных девелоперов, но и всю цепочку участников строительства. В результате дополнительные расходы неизбежно закладываются в себестоимость проектов, что в конечном итоге приводит к росту цены квадратного метра для покупателей.

Еще одно важное изменение касается правил продажи недвижимости и налогообложения дохода.

«Ранее для освобождения от уплаты индивидуального подоходного налога при продаже недвижимости было достаточно владеть объектом более одного года. С этого года срок увеличен до двух лет. Теперь, чтобы не платить ИПН, необходимо владеть недвижимостью минимум два года. Это сделано для того, чтобы сократить количество спекулятивных перепродаж», - пояснил эксперт.

По мнению Байганова, эти изменения совпали с другими факторами, которые уже начали влиять на динамику рынка.