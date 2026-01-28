Повышение пенсий на 10% с 1 января 2026 году усиливает социальную поддержку, но одновременно ускоряет рост обязательств бюджета, которые уже сегодня становятся структурной проблемой.

По данным Минтруда, в 2025 году на пенсионные выплаты из республиканского бюджета было направлено 4 трлн 225 млрд тенге. Пенсии получали 2,49 млн человек. А уже в этом году минимальная базовая пенсия выросла до 35 596 тенге (70% прожиточного минимума), максимальная до 60 005 тенге (118% прожиточного минимума). При сохранении текущих параметров рост доходов становится не разовой мерой, а постоянно расширяющимся обязательством.

Корреспондент BAQ.KZ решил выяснить, насколько такие решения безопасны для бюджета в условиях старения населения и ограниченного роста доходной базы.

По словам экономиста и финансового советника R-Finance Армана Байганова, проблема пенсионное системы сегодня выходит за рамки социальной политики и напрямую затрагивает фискальную устойчивость государства.

"Формально повышение пенсий не приводит к дефициту бюджета в текущем году. Но это иллюзия краткосрочной стабильности. Пенсионные обязательства имеет накопительный характер, и при росте числа пенсионеров они увеличиваются быстрее, чем доходы бюджета. В результате риск дефицита не исчезает – он просто смещается во времени", - рассказывает эксперт.

Как отмечает экономист, ключевая уязвимость системы заключается в демографии, которая делает рост расходов практически необратимым. В отличие от других статей бюджета, пенсионные выплаты невозможно быстро сократить, без социальных последствий.

"Старение населения означает, что пенсионные расходы будут расти даже без новых индексаций. Каждое повышение закрепляется в базе и увеличивает будущие обязательства. Если экономика не будет расти сопоставимыми темпами, бюджет неизбежно столкнется с дефицитом, либо с необходимостью жесткого перераспределения средств", - подчеркнул Арман Байганов.

Дополнительное давление, по его словам, создает слабая роль накопительной пенсионной системы, которая так и не стала полноценным источником будущих выплат. При текущих взносах, как отмечает экономист, накопительная система не способна заменить солидарную модель.

"Массовые изъятия пенсионных средств фактически переложили ответственность за будущие выплаты обратно на бюджет. Это означает, что государство уже сейчас финансирует не только сегодняшних, но и будущих пенсионеров", - отметил Арман Байганов.

В такой конфигурации пенсионная система становится одним из главных источников фискальных рисков. Любое ухудшение экономической конъюнктуры – замедление роста, снижение налоговых поступлений или падение доходов бюджета – резко сокращает пространство для маневра.

Экономист считает, что без кардинальных изменений давление на бюджет будет усиливаться из года в год.

"Если доходность пенсионных активов остается низкой, а накопительный компонент не усиливается, государство вынуждено компенсировать этот разрыв за счет бюджета. Это прямой путь к хроническому дефициту или к необходимости пересмотра параметров пенсионной системы в более жесткой форме", - рассказывает он.

Подводя итог, эксперт подчеркивает, что пенсионная политика постепенно превращается в один из ключевых факторов макроэкономической устойчивости.

"Повышение пенсий – социально оправданная мера, но с точки зрения бюджета она увеличивает долгосрочные обязательства. Если в ближайшие годы не будут приняты системные решения по накопительной модели, инвестиционной доходности и демографии, то риск дефицита перестанет быть теоретическим и станет постоянной характеристикой бюджета", - говорит Арман Байганов.

Экономист R-Finance отмечает, что нынешняя нагрузка на бюджет напрямую связана с ограниченными возможностями инвестирования пенсионных средств и сравнительно низкими отчислениями в накопительную систему. Без расширения инвестиционных инструментов и увеличения доли взносов государство продолжит компенсировать дефицит самостоятельно, что усиливает фискальное давление. В качестве выхода из этой ситуации Арман Байганов предлагает конкретные меры по повышению доходности накоплений и снижению бюджетной нагрузки.

"Необходимо расширить свободу действий вкладчиков и частных инвестиционных управляющих компаний. Это позволит инвестировать пенсионные средства не только в Казахстан, но и в зарубежные финансовые инструменты, что повысит доходность за счет диверсификации. Кроме того, стоит постепенно увеличивать размер отчислений – ориентироваться на уровень не менее 15% с учетом участия работодателя. Чем выше доходность накоплений - тем меньше нагрузка на госбюджет в будущем", - рассказал он.

Экономист также обращает внимание на важность ограничения преждевременного изъятия средств из пенсионных накоплений.