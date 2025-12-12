Экономист раскрыл разрыв: бюджеты стран ЦА отстают, Казахстан делает ставку на качество
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Экономист и финансовый аналитик Расул Рысмамбетов представил сравнительный анализ бюджетов стран Центральной Азии на 2026 год, отметив, что декабрь — оптимальное время для оценки будущего развития региона, поскольку большинство государств уже утвердили свои финансовые планы, передаёт BAQ.KZ.
По словам эксперта, бюджеты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана отражают четыре разные модели будущего.
Туркменистан данные пока не раскрыл.
Рысмамбетов отметил, что Казахстан демонстрирует "сбалансированную и зрелую модель фискального управления".
Расходы составляют 27,3 трлн тенге (14,8% ВВП), из которых:
-
39% — социальная сфера,
-
25% — социальная поддержка,
-
10% — здравоохранение,
-
15% — образование и культура.
"Это бюджет технократического государства. Казахстан, судя по структуре расходов, управляет человеческим капиталом", — подчеркнул аналитик.
Узбекистан, по его оценке, идёт путём глубокой социальной трансформации. 55% бюджета (220 трлн сум) направлено на образование и здравоохранение при уровне расходов в 19% ВВП.
Эксперт отмечает, что это самая социальная структура бюджета в регионе. Страна делает ставку на модернизацию инфраструктуры и реформы госуправления.
Кыргызстан, по словам Рысмамбетова, остаётся "предпринимательским государством". 36% расходов — на экономическое развитие, ещё 28,8% — на социальные направления. Небольшой, но гибкий бюджет ориентирован на инвестиции и международную помощь.
Таджикистан делает упор на энергетику и инфраструктуру:
-
22% расходов — на энергопроекты,
-
47% — на социальные цели.
Экономист описывает эту модель как стратегию "выживания и долгосрочной автономии".
В целом, по оценке эксперта, Центральная Азия движется к социально ориентированным экономическим моделям, но каждая страна выбирает свой путь:
-
Казахстан — системность и прозрачность,
-
Узбекистан — реформизм,
-
Кыргызстан — динамика,
-
Таджикистан — ресурсная концентрация.
Самое читаемое
- Резиденцию президента в Шымкенте преобразуют в лагерь для детей
- Два села подключили к газу в Кызылординской области
- Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов
- В колонии строгого режима в Туркестанской области вспыхнул бунт заключённых
- В Кордайском районе спасли 19 человек, застрявших в снежном заносе