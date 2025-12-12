Экономист и финансовый аналитик Расул Рысмамбетов представил сравнительный анализ бюджетов стран Центральной Азии на 2026 год, отметив, что декабрь — оптимальное время для оценки будущего развития региона, поскольку большинство государств уже утвердили свои финансовые планы, передаёт BAQ.KZ.

По словам эксперта, бюджеты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана отражают четыре разные модели будущего.

Туркменистан данные пока не раскрыл.

Рысмамбетов отметил, что Казахстан демонстрирует "сбалансированную и зрелую модель фискального управления".

Расходы составляют 27,3 трлн тенге (14,8% ВВП), из которых:

39% — социальная сфера,

25% — социальная поддержка,

10% — здравоохранение,

15% — образование и культура.

"Это бюджет технократического государства. Казахстан, судя по структуре расходов, управляет человеческим капиталом", — подчеркнул аналитик.

Узбекистан, по его оценке, идёт путём глубокой социальной трансформации. 55% бюджета (220 трлн сум) направлено на образование и здравоохранение при уровне расходов в 19% ВВП.

Эксперт отмечает, что это самая социальная структура бюджета в регионе. Страна делает ставку на модернизацию инфраструктуры и реформы госуправления.

Кыргызстан, по словам Рысмамбетова, остаётся "предпринимательским государством". 36% расходов — на экономическое развитие, ещё 28,8% — на социальные направления. Небольшой, но гибкий бюджет ориентирован на инвестиции и международную помощь.

Таджикистан делает упор на энергетику и инфраструктуру:

22% расходов — на энергопроекты,

47% — на социальные цели.

Экономист описывает эту модель как стратегию "выживания и долгосрочной автономии".

В целом, по оценке эксперта, Центральная Азия движется к социально ориентированным экономическим моделям, но каждая страна выбирает свой путь: