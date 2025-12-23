Экономическое замедление в России стало предметом обсуждений в Казахстане, прежде всего в контексте возможного давления на ВВП, инфляцию и курс тенге. В публичном поле звучат опасения, что проблемы крупнейшего торгового партнёра могут транслироваться на казахстанскую экономику. Корреспондент BAQ.KZ выяснял, насколько эти риски обоснованы и какие каналы влияния действительно работают.

Нет прямой зависимости между экономиками

Как отмечает доктор экономических наук Вячеслав Додонов, прямой зависимости между экономической динамикой России и Казахстана нет, а совпадения в отдельных периодах объясняются иными факторами.

"Ситуация в экономике России в целом не влияет на казахстанскую и, например, темпы роста ВВП в России и в Казахстане слабо коррелированы. В то же время и в российской, и в казахстанской экономиках значительную роль играет сырьевой сектор, в настоящее время эта роль снижается, а лет 15–20 назад она была выше, и это значит, что внешние факторы, такие как мировые цены на нефть, оказывали сходное влияние на обе страны", – отметил экономист.

Синхронные спады в прошлые годы определялись не двусторонними связями, а глобальными шоками.

"Так было во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, нефтяных цен 2015-2016 годов, наконец, во время пандемии в 2020 году. Падение нефтяных цен давило на рост ВВП в обеих странах, который иногда становился отрицательным, но это не было влиянием России на Казахстан – это было влияние более общих глобальных факторов на обе экономики", – подчеркнул Додонов.

ВВП, инфляция и валюты: разнонаправленная динамика

Эксперт указывает, что текущий год наглядно демонстрирует отсутствие значимого влияния российской экономики на казахстанскую. Макроэкономические показатели двух стран движутся в противоположных направлениях.

"В 2024 году рост российской экономики значительно замедлился по сравнению с предыдущими годами (ожидается, что он составит около 1,2% против 4,3% в прошлом году), но в Казахстане, напротив, он ускорился, с 5% в прошлом году до 6,3% в этом. То есть, в части изменения ВВП показатели двух стран движутся в противоположных направлениях в этом году", – сказал он.

Схожая ситуация, по словам экономиста, наблюдается и по другим ключевым макропоказателям. Ситуация с инфляцией и курсом национальных валют аналогична, но в данном случае хуже в Казахстане.

"В России инфляция замедляется и составляет в настоящее время 6,6%, тогда как в Казахстане она достигает 12,4%. Курс рубля в этом году значительно укрепился, а тенге на протяжении большей части года снижался. Все три индикатора у двух стран движутся в разных направлениях", – отметил Додонов.

Торговля как основной канал влияния

Единственным заметным каналом влияния России на Казахстан Вячеслав Додонов называет торговлю, прежде всего импорт, и связанный с ним валютный фактор.

"Россия была и остаётся крупнейшим источником импорта для Казахстана, её доля в общем объёме импорта достигала 40 и более процентов в отдельные годы. Но с 2022 года она сокращается и опустилась ниже 30%. Я полагаю, что основной причиной этого снижения стало значительное укрепление рубля к тенге с уровня около 5,5 тенге, который долгое время был стабильным", — пояснил он.

По его словам, удорожание рубля автоматически повышает тенговые цены на российские товары и снижает спрос на них.

Давление на тенге: внутренние причины

Комментируя возможные риски для курса тенге, Вячеслав Додонов подчёркивает, что рубль не является ключевым фактором его динамики. При этом в течение года рубль, напротив, укреплялся – со 110 рублей за доллар в январе до 78–79 в настоящее время.

Основные причины ослабления тенге, по его словам, носят внутренний характер.

"На тенге влияют, в первую очередь, внутренние факторы – рост денежной массы в стране на фоне роста бюджетных расходов, инфляция и разбалансированность бюджетного процесса. Во вторую очередь, фактор конъюнктуры мировых товарных рынков, который сокращает объёмы экспорта и поступления экспортной выручки при снижении нефтяных цен и ухудшает ситуацию с торговым и платежным балансом", – отметил эксперт.

"Импортируемая инфляция": термин под вопросом

Додонов также не считает корректным говорить об импортируемой инфляции из России.

"Инфляция в России почти в два раза ниже, чем в Казахстане, поэтому она не может влиять на рост инфляции в Казахстане. Другое дело, что снижение курса тенге к рублю, как и к остальным валютам, означает рост тенговых цен на все импортные товары, включая российские. Но это не называется импортом инфляции — это называется снижением покупательной способности национальной валюты", — подчеркнул он.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов обращает внимание на возможные риски, связанные со снижением спроса и инвестиций в Российской Федерации, которые могут отразиться на торговле и деловой активности в Казахстане.

"Сокращение спроса и инвестиций в России может повлиять на казахстанский экспорт и реэкспорт. У нас очень тесные торговые отношения: мы импортируем из России примерно в два раза больше, чем продаём туда. Если ухудшится ситуация в российской экономике, это отразится и на торговых отношениях – покупательная способность снизится, и мы будем экспортировать ещё меньше", – отметил он.

Совместные предприятия и деловая активность

По словам экономиста, в Казахстане очень много совместных предприятий с Россией. Если у них резко ухудшится экономическая ситуация, деловая активность может просесть и это затронет большинство отраслей экономики Казахстана. Ухудшение ситуации в российской экономике может сказаться и на инвестициях.

"Если в России идёт ослабление экономики, инвестиционные потоки в Казахстан со стороны России сократятся. У бизнеса будет меньше средств и возможностей инвестировать. Россия входит в число крупнейших инвесторов в Казахстан, особенно в добывающем секторе, чёрной металлургии и химической промышленности", – отметил он.

Экономист подчёркивает, что устойчивость российской экономики напрямую расширяет возможности для Казахстана.

Адаптация экономики и уязвимость нефтяного экспорта

Арман Байганов также отмечает, что экономика в целом адаптировалась к новым условиям по сравнению с первым периодом санкционного давления, однако структурные уязвимости сохраняются.

"Экономика сейчас более адаптирована, чем в первый период, когда начались военные действия и санкции. Бизнес ищет обходные пути, меняются логистические потоки. Но в части экспорта нефти альтернативы в краткосрочной перспективе нет – около 90% экспорта проходит через Россию", – подчеркнул он.

По его словам, возможные повреждения экспортной инфраструктуры могут иметь серьёзные последствия. Если нефтепровод будет повреждён, это существенно навредит экономике Казахстана. Ведь существенная часть бюджета формируется за счёт нефтяного сектора.