Минтранс Казахстана предложил ввести временные ограничения на использование асфальтобетонного и цементобетонного покрытия при строительстве, реконструкции и ремонте подъездных дорог областного и районного значения, передает BAQ.KZ.

Согласно проекту приказа, ограничения коснутся дорог, ведущих в населённые пункты с численностью населения менее 500 человек или при среднесуточной интенсивности движения менее 500 автомобилей.

При этом дороги к стратегически важным объектам – школам, больницам, объектам жизнеобеспечения и безопасности – ограничение не затронет. Аналогично будут исключения для международных и межрегиональных транспортных коридоров, а также проектов, финансируемых внебюджетными средствами.

Минтранс объясняет меры необходимостью рационального распределения бюджетных средств, снижения совокупных затрат жизненного цикла дорог и обеспечения устойчивой транспортной доступности сельских населённых пунктов.

Проект приказа планируется обсудить публично до 5 марта 2026 года на официальном сайте НПА.

Сроки действия документа до 1 января 2027 года.