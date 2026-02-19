Экономия или удар по селам? В Казахстане хотят отказаться от асфальта в малых деревнях
Минтранс Казахстана предложил ввести временные ограничения на использование асфальтобетонного и цементобетонного покрытия при строительстве, реконструкции и ремонте подъездных дорог областного и районного значения, передает BAQ.KZ.
Согласно проекту приказа, ограничения коснутся дорог, ведущих в населённые пункты с численностью населения менее 500 человек или при среднесуточной интенсивности движения менее 500 автомобилей.
При этом дороги к стратегически важным объектам – школам, больницам, объектам жизнеобеспечения и безопасности – ограничение не затронет. Аналогично будут исключения для международных и межрегиональных транспортных коридоров, а также проектов, финансируемых внебюджетными средствами.
Минтранс объясняет меры необходимостью рационального распределения бюджетных средств, снижения совокупных затрат жизненного цикла дорог и обеспечения устойчивой транспортной доступности сельских населённых пунктов.
Проект приказа планируется обсудить публично до 5 марта 2026 года на официальном сайте НПА.
Сроки действия документа до 1 января 2027 года.
