Экономия воды и чистая энергетика: депутат рассказал об экологических перспективах Послания Токаева

Инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по рациональному использованию водных ресурсов и развитию энергетики могут способствовать повышению урожайности, сокращению вредных выбросов и улучшению экологической ситуации в Казахстане. Об этом в комментарии BAQ.KZ рассказал депутат Курултая Алмат Абдикешов.

По его словам, внедрение цифрового учета воды и современных технологий орошения открывает новые возможности для сельского хозяйства и сохранения природных ресурсов.

«Инициативы Президента открывают хорошие возможности и для сохранения природы, и для развития сельского хозяйства. Цифровой учёт поможет точно видеть, где теряется вода, а современные системы полива – подавать ее растениям в нужное время и в нужном объеме. Для фермеров это прежде всего более устойчивый урожай, меньше рисков в засушливые годы, а для страны – укрепление продовольственной безопасности и более бережное использование рек и водоёмов. Первые результаты можно будет получить уже в ближайшие годы там, где внедрение технологий будет сопровождаться ремонтом каналов и поддержкой аграриев», - отметил Алмат Абдикешов.

По мнению депутата, главное – добиться реальной экономии воды, чтобы положительные изменения ощутили как сельские жители и сельское хозяйство, так и природные экосистемы.

Как развитие энергетики повлияет на экологию Казахстана

Отдельно депутат остановился на перспективах развития атомной энергетики и возобновляемых источников энергии.

По его мнению, сочетание различных источников генерации позволит Казахстану не только обеспечить растущие потребности экономики в электроэнергии, но и постепенно сократить зависимость от угольных электростанций.

«Развитие атомной и возобновляемой энергетики – это, конечно, важная возможность сделать нашу экономику более современной и экологичной. АЭС обеспечивает стабильную выработку электроэнергии, солнечные и ветровые станции дополняют её. Вместе они создают основу для новых производств, квалифицированных рабочих мест и развития отечественных технологий. Экологический эффект вполне конкретный. По мере замещения угольной генерации можно сокращать как выбросы парниковых газов, так и загрязняющих веществ, влияющих на здоровье людей. Чтобы воздух в городах становился чище, эту работу необходимо сочетать с модернизацией ТЭЦ, отопления и транспорта. При соблюдении строгих экологических требований и требований безопасности такие проекты позволят одновременно укрепить энергетическую независимость страны и улучшить качество жизни граждан», - подчеркнул депутат.

Таким образом, по оценке Алмата Абдикешова, положительный экологический эффект от обозначенных в Послании инициатив будет зависеть от их практической реализации – модернизации водохозяйственной инфраструктуры, внедрения современных технологий и соблюдения экологических требований при развитии энергетики.