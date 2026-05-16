Экопарк за 4,5 млрд тенге планируют построить на Малом Талдыколе в Астане
Представители инициативной группы собирают подписи с призывом обеспечить максимально бережный подход к строительству экопарка.
В Астане в 2026 году планируют начать строительство экопарка на участке №5 группы озёр Малый Талдыколь. Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд тенге, .
Как сообщил заместитель акима столицы Ерсин Отебаев, проектно-сметная документация уже подготовлена, а подрядная организация определена. Завершить строительство экопарка власти намерены в 2027 году.
Вместе с тем проект вызывает обеспокоенность у местных жителей и экологических активистов. По их словам, территория Малого Талдыколя остаётся важной природной зоной с богатой экосистемой, где обитают различные виды птиц и рыб.
Активисты движения SOS.Taldykol ранее неоднократно заявляли о случаях вывоза грунта с территории озёр. По мнению экозащитников, отдельные участки сегодня больше напоминают строительную площадку или свалку.
Также представители инициативной группы собирают подписи с призывом обеспечить максимально бережный подход к строительству экопарка и сохранить природную среду озёр. Волонтёры организации регулярно проводят субботники на территории Талдыколя, чтобы поддерживать экосистему водоёма.
