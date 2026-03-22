По поручению акима Павлодарской области автобусный парк №1 приобрел 13 электробусов большого класса Skywell NJL 6108BEV, которые в скором времени выйдут на работу по одному из самых востребованных маршрутов областного центра - №21. Еще 7 таких автобусов прибудут на следующей неделе для работы на маршруте №66А, передает BAQ.KZ.

Аким области Асаин Байханов отметил, что одним из ключевых факторов комфортности городов является развитость системы общественного транспорта. На сегодня 97 % общественного транспорта трех городов области составляют современные комфортабельные автобусы. В областном центре за последние три года (2023-2025 гг) были приобретены 213 новых автобусов. Как отметил глава региона, запуск электробусов стал очередным этапом системной модернизации отрасли.

Новые электробусы рассчитаны на 90 пассажиров, включая 26 посадочных мест. Они оснащены аккумуляторными батареями емкостью 282,6 кВт•ч, что обеспечивает запас хода от 330 до 350 километров без подзарядки.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту пассажиров. Транспорт оборудован интеллектуальной системой видеонаблюдения, высокопроизводительной системой кондиционирования, а также независимой системой отопления с несколькими радиаторами, включая зоны у дверей.

- Мы добиваемся полного обновления автобусного парка в первом полугодии 2026 года. Модернизация общественного транспорта ведется системно, и мы продолжим развивать экологичный и комфортный транспорт для горожан, - отметил Асаин Байханов.

В этот же день в регионе прошла торжественная церемония передачи специализированной техники лесным учреждениям Павлодарской области.

В их распоряжение поступили 28 тракторов LOVOL 854 (20 единиц) и LOVOL 1454 (8 единиц), 17 малых лесопожарных комплексов на базе JAC T6, а также 7 внедорожников Lada Niva Legend 4x4 в комплектации Luxe. Всего для нужд лесных учреждений региона приобретено 52 единицы противопожарной и патрульной техники.

Подобное масштабное обновление материально-технической базы лесных служб проводится впервые с 2010 года. Более 16 лет специалисты области работали без серьезного обновления спецтехники.

Техника для охраны лесного фонда, профилактики и ликвидации природных пожаров, а также патрулирования территорий передана представителям КГУ «Павлодарское лесное хозяйство и охрана животного мира», КГУ «Үрлітөбе лесное хозяйство и охрана животного мира», а также КГУ «Лесное хозяйство и охрана животного мира имени Максима Горького».

Асаин Байханов подчеркнул, что сохранение лесных ресурсов требует комплексного подхода и системной поддержки.

- Эффективная защита лесов невозможна без современной техники и материально-технической базы. Государство продолжит системную поддержку этой сферы. Это вклад в сохранение природы, безопасность региона и работу специалистов, ежедневно охраняющих лесной фонд, - отметил глава региона.

В свою очередь представители лесных учреждений выразили благодарность за оказанную поддержку и отметили, что обновление техники в значительно повысит оперативность и эффективность их работы.