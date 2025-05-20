Экс-аким Абайской области Нурлан Уранхаев стал советником премьер-министра
Нурлан Уранхаев назначен советником премьера: курировать будет строительство и промышленность.
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Экс-аким области Абай Нурлан Уранхаев назначен советником премьер-министра Республики Казахстан. Информацию о его назначении подтвердили в правительстве, передает BAQ.KZ.
Сообщается, что Уранхаев будет курировать вопросы промышленности и строительства.
Нурлан Уранхаев имеет обширный управленческий и отраслевой опыт. Он окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности "инженер-механик", а также получил экономическое и строительное образование. Карьеру начал в 1987 году слесарем-монтажником, позже возглавлял ряд предприятий и занимал ключевые государственные должности, включая посты заместителя акима в нескольких регионах и госинспектора Администрации Президента.
С июня 2022 по февраль 2025 года Уранхаев возглавлял Абайскую область. После ухода с должности 14 февраля 2025 года он вновь вернулся к работе на республиканском уровне.
Ранее мы писали о том, чем запомнился Нурлан Уранхаев на посту акима области Абай.
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