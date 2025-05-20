Экс-аким области Абай Нурлан Уранхаев назначен советником премьер-министра Республики Казахстан. Информацию о его назначении подтвердили в правительстве, передает BAQ.KZ.

Сообщается, что Уранхаев будет курировать вопросы промышленности и строительства.

Нурлан Уранхаев имеет обширный управленческий и отраслевой опыт. Он окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности "инженер-механик", а также получил экономическое и строительное образование. Карьеру начал в 1987 году слесарем-монтажником, позже возглавлял ряд предприятий и занимал ключевые государственные должности, включая посты заместителя акима в нескольких регионах и госинспектора Администрации Президента.

С июня 2022 по февраль 2025 года Уранхаев возглавлял Абайскую область. После ухода с должности 14 февраля 2025 года он вновь вернулся к работе на республиканском уровне.

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