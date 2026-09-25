В Мангистауской области назначили нового заместителя акима

Галымжан Ниязов назначен заместителем акима Мангистауской области. Решение принято по согласованию с Администрацией Президента РК.

«Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбай назначен на должность заместителя главы региона Галымжан Ниязов», – говорится в сообщении.

Что известно о Галымжане Ниязове

Галымжан Ниязов родился в 1970-х годах. В 2000 году окончил Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности «Полиграфические машины и автоматизированные комплексы». В 2008 году получил второе высшее образование в Актюбинском государственном университете имени Ш. Есенова по специальности «Промышленное и гражданское строительство и городское хозяйство».

Трудовую деятельность начал в 1990 году. До 2006 года работал в различных коммерческих структурах, в том числе занимал должности заместителя директора ТОО «ТуранМунайГаз», директора ТОО «Онды», заместителя директора ТОО «Шебер» и исполнительного директора ТОО «Гранд».

Какой опыт работы в госслужбе

В 2006-2008 годах Ниязов работал в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области в Актау, где занимал должности делопроизводителя-архивариуса и главного специалиста.

С 2008 по 2012 год был главным специалистом и заместителем руководителя Управления строительства Мангистауской области.

В 2013-2014 годах работал руководителем отдела и заместителем руководителя Управления строительства Кызылординской области. В 2014 году возглавил Управление государственных закупок Кызылординской области.

С февраля 2016 года работал в ТОО «СК-Фармация», где занимал должности начальника отдела и директора.

Где работал в Мангистау

В 2017 году Ниязов был советником акима Мангистауской области.

С 23 ноября 2017 года по июнь 2020 года занимал должность акима города Актау.

В июне 2020 года был назначен заместителем акима Мангистауской области.

С 16 сентября 2022 года до нового назначения возглавлял Мангистауский район.

Ранее сообщалось, что заместитель акима Мангистауской области Малик Абдыкадиров покинул занимаемую должность по собственному желанию.