Бывший аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев приговорён к 12 годам лишения свободы. Соответствующее решение вынес суд присяжных Алматинской области, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

Вместе с Кокрекбаевым по делу проходили его бывший заместитель Адилет Ахатаев и директор подрядной организации Андрей Поплавский. Все трое признаны виновными в коррупции: по данным следствия, чиновники получили от подрядчика крупную сумму денег в обмен на подписание актов выполненных работ, которые на самом деле не производились. Общий ущерб государству оценивается почти в 2 миллиарда тенге.

Суд назначил наказание:

Кариму Кокрекбаеву — 12 лет лишения свободы;

Адилету Ахатаеву и Андрею Поплавскому — по 11 лет.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Напомним, Карима Кокрекбаева задержали в декабре 2022 года. Тогда ему инкриминировали получение взятки в размере 800 тысяч долларов.

2024 году его оправдал суд присяжных. Однако прокуратуре удалось опротестовать решение. Вскоре после этого оправдательный приговор был отменен.

Это громкое дело стало одним из самых резонансных коррупционных процессов и вновь поставило вопрос о контроле за реализацией бюджетных проектов и эффективностью антикоррупционной системы в стране.