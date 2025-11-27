В Абайской области вынесен приговор бывшему акиму одного из сельских округов, которая признана виновной в хищении бюджетных средств, выделенных на проведение общественных работ, передает BAQ.KZ.

Прокуратура Урджарского района установила, что должностное лицо присвоила более 500 тысяч тенге, предназначенных для реализации социально значимых мероприятий.

После выявления преступных действий материалы были зарегистрированы в досудебное производство. В дальнейшем дело передали в Департамент Агентства по противодействию коррупции для принятия процессуального решения и последующего направления в суд.

Суд рассмотрел представленные доказательства и признал экс-акима виновной по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Мошенничество". Приговором ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, а также пожизненного запрета на занятие должностей в государственной службе. Судебный акт вступил в законную силу. Нанесенный государству ущерб был полностью возмещен.

Прокуратура Абайской области подчеркивает, что продолжит последовательную работу по обеспечению неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения и защите интересов государства и общества. Ведомство призывает государственных служащих к строгому соблюдению закона и ответственности при распоряжении бюджетными средствами.