В области Абай экс-аким района исключен из списка Почетных граждан по протесту прокуратуры, передает BAQ.KZ.

Прокуратура области проверила законность решения Бескарагайского районного маслихата области Абай о присвоении бывшему акиму района Нурлану Сыдыкову звания "Почетный гражданин района".

– Согласно действующим Правилам, звание "Почетный гражданин области Абай (города, района)" присваивается гражданам за безупречный труд и общественно признанные достижения, имеющие значимый общественно полезный результат. Нурлан Сыдыков, занимая должность акима Жарминского района, совершил коррупционное преступление и приговором Жарминского районного суда был осужден. Присвоение звания лицу с коррупционным прошлым недопустимо, – говорится в сообщении прокуратуры области Абай.

В результате по протесту прокуратуры области, решением районного маслихата экс-аким исключен из списка лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин района".