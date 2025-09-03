Бывший банкир Жомарт Ертаев, осужденный за хищение 144 млрд тенге, освобожден из мест лишения свободы по акту амнистии. Информацию подтвердили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, передает BAQ.KZ.

В ведомстве сообщили, что Ертаев отбывал наказание в соответствии с приговором суда, однако по решению суда к нему был применен акт амнистии.

"Дополнительно сообщаем, что рассмотрение и принятие решений в отношении осужденных относится к компетенции суда. Вместе с тем для дальнейшего контроля и надзора данный осужденный поставлен на учет службы пробации", — отметили в КУИС.

Напомним, в 2018 году экс-банкир был задержан в Москве и экстрадирован в Казахстан. Его обвинили в хищении 144 млрд тенге.

Судебный процесс в Алматы начался в декабре 2019 года и продолжался почти год. На скамье подсудимых вместе с Ертаевым находились еще 38 фигурантов.

Во время заседаний Ертаев признал вину и в последнем слове извинился перед всеми, включая других подсудимых.

16 ноября 2020 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. В 2021 году срок наказания был сокращен до 9 лет.