Экс-чиновник подписал акты приёмки недостроенных домов в Кокшетау
Раскрыт факт фиктивного ввода в эксплуатацию жилых домов.
Прокуратура Кокшетау выявила факт фиктивного ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, строительство которых финансировалось за счёт бюджетных средств, предназначенных для социально уязвимых слоёв населения, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, в 2023 году бывший руководитель городского Отдела строительства подписал акты приёмки двух многоквартирных домов на 140 квартир, хотя объекты фактически не были завершены. Денежные средства были перечислены, что привело к ущербу государству на сумму свыше 90 млн тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК РК — "Присвоение или растрата в особо крупном размере, совершённые должностным лицом с использованием служебного положения".
Расследование продолжается.
