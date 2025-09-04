Прокуратура Кокшетау выявила факт фиктивного ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, строительство которых финансировалось за счёт бюджетных средств, предназначенных для социально уязвимых слоёв населения, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, в 2023 году бывший руководитель городского Отдела строительства подписал акты приёмки двух многоквартирных домов на 140 квартир, хотя объекты фактически не были завершены. Денежные средства были перечислены, что привело к ущербу государству на сумму свыше 90 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК РК — "Присвоение или растрата в особо крупном размере, совершённые должностным лицом с использованием служебного положения".

Расследование продолжается.