Осужден экс-заместитель директора Департамента кадрового и административного обеспечения МСХ, передает BAQ.KZ.

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор в отношении бывшего заместителя директора Департамента кадрового и административного обеспечения Министерства сельского хозяйства Жолтая Б.

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями — в частности, в незаконном привлечении аффилированной компании для ремонта служебного транспорта, что привело к причинению ущерба государству в размере 3,2 миллиона тенге.

Суд назначил Жолтаю Б. наказание в виде штрафа в размере 3,4 миллиона тенге и пожизненно лишил его права занимать должности на государственной службе.

Следует отметить, что судебный акт не вступил в законную силу. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан (пп.1 п.3 ст.77) и Уголовно-процессуальным кодексом (ч.1 ст.19), лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.

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