Экс-чиновника подозревают в мошенничестве на 20 млн тенге в Алматинской области
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
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В Кегенском районе Алматинской области начато досудебное расследование в отношении бывшего государственного служащего, которого подозревают в мошенничестве на сумму свыше 20 млн тенге.
Как сообщили в прокуратуре района, фигурантом дела является бывший главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции. По версии следствия, используя доверительные отношения и ссылаясь на свое прежнее должностное положение, он пообещал предпринимателям содействие в получении земельных участков от государства.
Под этим предлогом подозреваемый, как утверждают в надзорном органе, получил от бизнесменов более 20 млн тенге.
По данному факту 19 мая 2026 года зарегистрировано досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Мошенничество»).
Расследование уголовного дела поручено отделу полиции Кегенского района. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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