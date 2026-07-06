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Экс-чиновника приговорили к смертной казни по делу о коррупции в Китае

Экс-чиновник незаконно получил денежные средства и имущество на общую сумму более 2,2 миллиарда юаней.

Сегодня 2026, 20:21
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 20:21
Сегодня 2026, 20:21
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Фото: Pixabay.com

Суд в Китае приговорил бывшего высокопоставленного местного чиновника из Нанкина Ян Юлиня к смертной казни по делу о коррупции на сумму $324 млн, а также за отмывание денег и злоупотребление властью.

Как сообщает Reuters, об этом заявили в Чанчжоуском промежуточном народном суде.

В заявлении отмечается, что экс-чиновник незаконно получил денежные средства и имущество на общую сумму более 2,2 миллиарда юаней ($324 млн), занимая различные государственные должности с 1993 по 2023 год.

"Ян Юлинь в заключительном заявлении признал свою вину", - подчеркивается в заявлении суда. 

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