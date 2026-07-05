Предвыборные баталии: Что предлагает партия "Ак жол" и почему критикует своих оппонентов
Как прошел их предвыборный Съезд и сколько делегатов на него прибыло?
Сегодня 2026, 16:45
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Сегодня 2026, 16:45Сегодня 2026, 16:45
179Фото: Арман Мухатов
За что партия "Ак жол" раскритиковала работу своих конкурентов за места в Курултае – партию Respublica. На предвыборной Съезде первых, который прошел сегодня в Астане, делегаты критически оценили результаты трехлетней работы молодого политического объединения. Наша съемочная группа выслушала все выступления, разобралась в предвыборной программе и узнала сколько человек вошли в партийный список.
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