Предвыборные баталии: Что предлагает партия "Ак жол" и почему критикует своих оппонентов

За что партия "Ак жол" раскритиковала работу своих конкурентов за места в Курултае – партию Respublica. На предвыборной Съезде первых, который прошел сегодня в Астане, делегаты критически оценили результаты трехлетней работы молодого политического объединения. Наша съемочная группа выслушала все выступления, разобралась в предвыборной программе и узнала сколько человек вошли в партийный список.