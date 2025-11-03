Агентство по финансовому мониторингу расследует дело в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ "Таза Өскемен" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на содержание городских дорог, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, в числе подозреваемых — бывший директор, его заместитель и индивидуальный предприниматель. В 2022–2023 годах они, используя служебное положение, без проведения госзакупок систематически переводили бюджетные средства на счета аффилированных компаний.

Следствие установило, что участники схемы оформляли фиктивные документы о закупе битума и песка для ремонта дорог, аренде спецтехники, а также приобретении материалов для уже установленных 23 остановочных павильонов. Полученные суммы впоследствии обналичивались и распределялись между участниками.

Сумма ущерба превысила 120 млн тенге.

На преступные доходы подозреваемые приобрели квартиру в элитном жилом комплексе Усть-Каменогорска, автомобили BMW X6M и Subaru Forester, а также земельные участки. По решению суда на имущество наложен арест.

В отношении бывшего директора КГП избрана мера пресечения — содержание под стражей сроком на два месяца.

Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.