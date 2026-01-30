Полузащитник Александр Меркель официально продолжит карьеру в астанинском "Женисе". 33-летний футболист, в разные годы выступавший за "Милан", "Дженоа" и "Удинезе", впервые сыграет в казахстанской Премьер-лиге, сообщает BAQ.kz.

Меркель намерен использовать в новом клубе опыт, накопленный за годы выступлений в ведущих европейских и зарубежных чемпионатах. В его послужном списке — клубы Италии, Англии, Швейцарии, Германии, Саудовской Аравии, Турции, Нидерландов и Австрии.

Футболист также известен казахстанским болельщикам по выступлениям за национальную сборную. Он дебютировал в 2015 году в товарищеском матче против Исландии, а в 2019-м принял участие во встречах с Шотландией и Россией. Дальнейшие вызовы в сборную были приостановлены из-за документальных вопросов.

Последним клубом Александра Меркеля был дубайский "Легентус".