Бывшего генерального директора ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Владимира Петрова, его заместителя и директора по закупкам задержали по подозрению в коррупции. Всех троих арестовали на два месяца. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности.

Задержания прошли 9–10 ноября, ещё через два дня суд санкционировал арест.

«Сообщаем, что 9–10 ноября 2026 года задержаны бывший генеральный директор ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» В.В. Петров, его заместитель К.М. Кабылов и исполнительный директор товарищества – директор департамента обеспечения закупок А.К. Сембай. Они подозреваются в совершении коррупционного преступления. 11 и 12 ноября этого года с санкции суда они арестованы сроком на два месяца. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела», – говорится в ответе КНБ.

Другие подробности дела, в том числе о каком именно преступлении идёт речь и о какой сумме, в ведомстве не раскрывают. По статье 201 Уголовно-процессуального кодекса эта информация не подлежит разглашению.

ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» входит в группу национальной компании «Қазақстан темір жолы» и отвечает за грузовые перевозки по железной дороге страны.