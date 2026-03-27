Экс-гитариста «А-Студио» задержали в Москве за нетрезвое вождение
Музыканта остановили сотрудники ГАИ рано утром за нарушение ПДД.
Сегодня 2026, 15:00
41
Бывшего солиста и гитариста группы А-Студио Тамерлан Садвакасов задержали в Москве по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения, передает BAQ.kz.
По данным Telegram-канала 112, инцидент произошел на Волоколамском шоссе. Автомобиль с участием музыканта был остановлен сотрудниками ГАИ около пяти утра за нарушение правил дорожного движения.
Сообщается, что Тамерлан Садвакасов отказался от прохождения медицинского освидетельствования, после чего его доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол.
Известно, что артист является сыном бывшего гитариста группы А-Студио Баглан Садвакасов. Ранее он выступал в составе коллектива, а позже начал сольную карьеру.
