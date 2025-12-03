Бывшая глава европейской дипломатии и действующий ректор Колледжа Европы Федерика Могерини задержана в Брюгге по подозрению в мошенничестве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает издание Le Soir, речь идёт о возможных нарушениях при реализации девятимесячной программы обучения молодых дипломатов ЕС, которую Колледж Европы выполнял в 2021-2022 годах.

Следствие проверяет возможные факты коррупции, конфликта интересов и передачи конфиденциальной информации в ходе тендера. Во вторник в зданиях Колледжа Европы в Брюгге, в Европейской службе внешнеполитической деятельности в Брюсселе, а также в домах подозреваемых прошли обыски.

Вместе с Могерини задержаны ещё двое человек, среди них бывший генсек Европейской службы внешних связей, итальянский дипломат Стефано Саннино. Третьим подозреваемым является один из менеджеров Колледжа Европы.

Европейская прокуратура подтвердила проведение следственных действий, указав, что расследование связано с возможным нарушением правил честной конкуренции и передачей закрытой информации участнику тендера. Правоохранители предварительно добились снятия неприкосновенности с ряда лиц, фигурирующих в деле.