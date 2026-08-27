Экс-глава дома заявила о передаче документов Жубаниязовой: в суде возник спор

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан продолжился допрос Гульжаухар Ахметовой, которая управляла домом до подсудимой Сауле Жубаниязовой. На этот раз вопросы касались передачи документов и юридического статуса самой свидетельницы, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе допроса Ахметову спросили, были ли переданы Жубаниязовой в 2025 году документы, связанные с управлением домом. Свидетельница заявила, что необходимые материалы были оставлены и переданы.

«Все эти документы были переданы, оставлены. Все, что связано с опросами, госорганами», - сказала Ахметова.

Отдельно сторона защиты уточняла судьбу протокола собрания собственников имущества, связанного с прежней формой управления домом. В ответ Ахметова сообщила, что часть материалов сохранилась у нее в электронном виде и при необходимости она готова предоставить их суду.

«Все эти голоса у меня в телефоне есть, я думаю. Если надо будет, я сейчас вам это предоставлю», - сказала свидетельница.

Значительная часть допроса была посвящена тому, в каком именно статусе Ахметова управляла домом до создания ОСИ. Защита несколько раз пыталась уточнить, исполняла ли она обязанности председателя ОСИ. Свидетельница это отрицала.

«Я не была председателем ОСИ, я являлась доверенным лицом», - пояснила она.

На уточняющий вопрос о том, создавалось ли ОСИ в этом доме в период ее деятельности, Ахметова ответила отрицательно. По ее словам, такая форма управления тогда создавалась в других домах, но не в этом.

Обсуждение статуса свидетельницы вызвало спор между участниками процесса. Сторона защиты заявила о возможных противоречиях в ее показаниях и намерении обратиться к сведениям, данным на стадии досудебного расследования. Другие участники процесса возразили против такой постановки вопроса.

В результате суд сделал участникам замечание и призвал соблюдать установленный порядок судебного заседания.

Допрос Гульжаухар Ахметовой продолжается. Суд устанавливает в том числе порядок управления домом до создания ОСИ и обстоятельства передачи документации последующему руководству.