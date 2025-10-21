Бывший начальник криминальной полиции Актау Мейрамбек Кенбаев, находившийся под арестом с февраля этого года, оправдан судом первой инстанции, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. Решение огласили в зале суда, после чего экс-полицейский был освобождён из-под стражи.

Ранее Кенбаев проходил по нескольким тяжёлым статьям — незаконный оборот наркотиков, участие в организованной преступной группе и превышение должностных полномочий. Теперь суд признал его невиновным. Пока неизвестно, намерена ли прокуратура обжаловать приговор.

По информации издания, ранее семья Кенбаева заявляла, что уголовное дело построено на показаниях наркозависимого гражданина, который якобы дал признания под давлением. Родные также указывали на процессуальные нарушения и давление на свидетелей.