Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств в АО "Волковгеология" — ключевом предприятии, входящем в структуру АО "НАК "Казатомпром" и занимающемся геологическим обеспечением и технологическим бурением, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, бывший председатель правления компании Д.Н. Молдаши организовал коррупционную схему, в рамках которой в течение двух лет оформлялись фиктивные акты выполненных работ. В них указывались поставки запасных частей от ТОО "Казбурмаш СК", которых на самом деле никогда не было.

На основании этих поддельных документов "Волковгеология" перечислила на счёт контрагента более 86 миллионов тенге, которые впоследствии были незаконно присвоены.

Важно отметить, что в ходе следствия нанесённый государству ущерб был возмещён в полном объёме. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее по этому делу уже были осуждены:

директор филиала АО "Волковгеология" А.М. Борашев,

руководитель ТОО "Казбурмаш СК" Е.С. Алипбаев,

бухгалтер Г.Ж. Токатаева.

Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 3 до 7 лет.